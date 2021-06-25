Поздравление В. Матвиенко выпускникам школ Санкт-Петербурга

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие выпускники Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас с успешным окончанием школы!

Сегодня вы участники и главные герои традиционного праздника Северной столицы «Алые паруса». Это замечательное мероприятие много лет объединяет петербургских выпускников в прекрасное содружество, дарит каждому надежду на исполнение заветных желаний. Оно одновременнои грустное, и радостное. Наступил долгожданный волнующий момент, закончилась школьная пора, но время детства и юности, искренней дружбы и первых побед останется с вами навсегда.

Вы прощаетесь со школой. Здесь вы нашли верных друзей, научились не бояться трудностей. Все эти годы рядом с вами были учителя и наставники, блестящие специалисты и отзывчивые люди. Они помогали вам мудрыми советами, учили верить в себя и свою мечту, принимать решения, совершать честные и справедливые поступки.

Впереди – взрослая жизнь. Вам предстоит выбрать профессию, продолжить образование, найти достойное применение своим знаниям и талантам, стать счастливыми и достойными гражданами России. Слушайте сердце и ставьте перед собой высокие цели. От вас зависит будущее нашего прекрасного города, будущее нашей великой Родины.

Дорогие выпускники, желаю вам уверенности в своих силах, удачи и реализации намеченных планов! Перед вами открыты все дороги. Дерзайте и побеждайте!

В добрый путь!

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI