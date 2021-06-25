О. Алексеев: Открытие пожарных постов в Саратовской области сделает работу по предотвращению и тушению пожаров более оперативной

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район. Сенатор принял участие в торжественном открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное.

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«Для оперативного реагирования пост укомплектован двумя пожарными машинами, личный состав насчитывает шесть человек. Под их защитой — 12 близлежащих населенных пунктов, 39 социальных объектов, свыше 7500 человек смогут незамедлительно получить помощь», — отметил парламентарий.

Олег Алексеев добавил, что большую поддержку в организации поста противопожарной службы оказал социально ответственный бизнес района.

Олег Алексеев принял участие в открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное

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Олег Алексеев принял участие в открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное

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Олег Алексеев принял участие в открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное

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Олег Алексеев принял участие в открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное

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Олег Алексеев принял участие в открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное

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Олег Алексеев принял участие в открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное

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Олег Алексеев принял участие в открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное

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Олег Алексеев принял участие в открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное

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Олег Алексеев принял участие в открытии опорного поста противопожарной службы в селе Безымянное

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Он также сообщил, что в этом году в сельских населенных пунктах Энгельсского района появятся в общей сложности четыре новых пожарных поста. В Липовке и Безымянном расчеты уже приступили к службе, в начале июля пожарные депо откроются в Узморье и Кирово. Это позволит сделать работу по предотвращению и тушению пожаров более оперативной и комплексной.

«Теперь в Саратовской области есть 75 постов противопожарной службы, которые обеспечивают защиту населения близлежащих территорий», — сказал Олег Алексеев.

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