Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1725.06.2021 16:00

Общая сборка РКН «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-17»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур совместный расчет специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» завершил общую сборку ракеты космического назначения Союз-2.1а / Прогресс МС-17. 30 июня 2021 года ей предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» с 2,5 тоннами грузов для членов экипажа 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Сегодня, 25 июня, на первом этапе работ проведена стыковка космической головной части (с «грузовиком» под обтекателем) с третьей ступенью ракеты-носителя, затем эту сборку пристыковали к т.н. «пакету» носителя (первая и вторая ступени). По завершении механической сборки проведены электрические соединения и проверки собранной ракеты.

В 15:00 по московскому времени на космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» к вывозу на стартовую площадку № 31 («Восток») и подготовке к пуску. Вывоз ракеты космического назначения состоится в воскресенье, 27 июня 2021 года. После доставки на стартовый комплекс ее установят в стартовое устройство, и после сведения ферм обслуживания специалисты Госкорпорации «Роскосмос» проведут работы по графику первого стартового дня.

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