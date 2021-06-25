Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш25.06.2021 11:26

НПО Энергомаш передало Красногорской больнице кислородные установки

Две стационарные газификационные установки для хранения кислорода были переданы Научно-производственным объединением «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Красногорской больнице № 2 для обеспечения систем ИВЛ.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшей нагрузкой на больницы Правительство Московской области обратилось к промышленным предприятиям региона с просьбой оказать помощь медицинским учреждениям в необходимом оборудовании. На сегодняшний день возникла острая необходимость в обеспечении кислородом аппаратов ИВЛ. Кислорода требуется много и имеющихся установок для его хранения не хватает.

НПО Энергомаш оперативно откликнулось на призыв и передало две газификационные установки, которые помогут спасти людей, нуждающихся в аппаратах ИВЛ. Как отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике Валерий Сметанин, предприятие всегда готово прийти на помощь в трудной ситуации: «Энергомаш не остается в стороне от общей беды. Надеемся предоставленные аппараты помогут сохранить жизнь людям, находящимся в тяжелом состоянии».

В НПО Энергомаш в свою очередь предпринимаются все необходимые меры по предотвращению коронавируса: регулярно проводится дезинфекция помещений, на проходной нанесена разметка, позволяющая соблюдать дистанцию во время входа и выхода, проводится измерение температуры, выдаются маски и антисептические средства. Во врачебной амбулатории прямо на территории предприятия ведется вакцинация от коронавирусной инфекции. Работники активно прививаются, для чего организованы дополнительные дни вакцинации.

MIL OSI