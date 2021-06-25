Национальное беговое движение проводит клубные чемпионаты для любителей

Source: Russia Ministry of Sport

В июне 2021 года проектный офис Национального бегового движения запустил два клубных чемпионата по бегу на основе тренировочной активности «Тренируемся вместе» и «Соревнуемся вместе».

Оба чемпионата органично дополняют друг друга, тренировки для участников становятся полезной привычкой, появляется возможность участия в ярких соревнованиях, расширяется круг общения. Объединяющий девиз чемпионатов – «Вместе тренируемся, вместе соревнуемся!».

Подобный подход в параллельном проведении чемпионатов увеличивает рост образования спортивных микросообществ, работает на вовлечение населения в регулярные занятия бегом и стимулирует рост спортивных достижений населения.

На сегодняшний день в чемпионатах уже принимают участие более 800 клубов и более 10 000 бегунов из разных уголков страны.

Клубные чемпионаты «Тренируемся вместе» и «Соревнуемся вместе» проводятся при грантовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Соорганизатором чемпионата выступает АНО ЦРМС «Марафон Плюс».

Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года. В 2021 году победителями конкурса стали 26 некоммерческих организаций.

Пресс-служба Минспорта России

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