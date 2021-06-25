М. Ахмадов принял участие во Всемирном съезде народов Чеченской Республики, состоявшемся в Грозном

Source: Russia – Council of the Federation

Безусловными приоритетами руководства региона являются безопасность и благополучие жителей, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики принял участие во Всемирном съезде народов Чеченской Республики, который состоялся в г. Грозном.

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Сенатор сообщил, что проведение съезда было инициировано Общественной палатой региона в преддверии выборов руководства Республики, которые запланированы на 19 сентября этого года.

На съезд были приглашены представители каждого населенного пункта Чеченской Республики, гражданского общества, диаспор, проживающие в иных субъектах Российской Федерации и за рубежом. В работе форума приняло участие около 5 тыс. человек.

«Чеченский народ, будучи неотъемлемой частью многонациональной России, воспитал новое поколение граждан, полагаясь на высшие человеческие ценности, основываясь на позиции категорического неприятия идеологии насилия, чуждой всему международному сообществу. Жители Чечни испытывают искреннюю гордость за свою Родину», — сказал Мохмад Ахмадов.

«За прошедшие годы были созданы условия для стабильного развития Чечни, реализации ее значимого экономического потенциала, совершенствования социальной сферы, укрепления межнационального мира и согласия», — подчеркнул сенатор.

Мохмад Ахмадов принял участие во Всемирном съезде народов Чеченской Республики, состоявшемся в Грозном

Мохмад Ахмадов отметил, что в настоящее время безусловными приоритетами руководства Республики являются безопасность и благополучие жителей региона, поэтому сегодня Чечня относится к числу стабильных и развивающихся субъектов Федерации.

Сенатор добавил, что съезд прошел в строгом соответствии с правилами Роспотребнадзора.

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