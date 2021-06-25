Михаил Мишустин назначил Алексея Морозова на пост заместителя Министра спорта Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Sport

Алексей Морозов родился 4 мая 1979 г. в Тверской области. С 1997 по 1999 гг. проходил службу в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. В 2005 г. с отличием окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, в 2016 г. прошёл обучение в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации по образовательной программе «Мастер делового администрирования» – Master of Business Administration (MBA), в 2018 г. с отличием окончил Московскую государственную академию физической культуры, в 2019 г. прошёл обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

С 2000 по 2007 гг. Алексей Морозов работал в физкультурно-спортивных организациях Москвы, в 2007-2008 гг. был начальником отдела Управления по взаимодействию с федерациями Олимпийского комитета России.

С 2008 г. работает в Министерстве спорта Российской Федерации – занимал должности начальника отдела, заместителя директора, директора Департамента. Занимался вопросами координации и подготовки к Олимпийским зимним играм в Сочи, развития спорта высших достижений. До назначения заместителем Министра возглавлял Департамент спорта высших достижений.

В 2010 г. распоряжением Правительства назначен официальным представителем Российской Федерации в Совете управляющих Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы, в настоящее время избран членом бюро указанного органа.

На посту заместителя Министра спорта Алексей Морозов будет курировать вопросы подготовки сборных команд России к международным спортивным соревнованиям, подготовки спортивного резерва, международного спортивного сотрудничества и другие.

Пресс-служба Минспорта России

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