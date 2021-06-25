Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Прогресс МС-17#Космодромы#Байконур25.06.2021 08:25

Корабль «Прогресс МС-17» отправлен на общую сборку с ракетой-носителем

На космодроме Байконур завершается подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») к запуску по программе 78-й миссии снабжения Международной космической станции (МКС).

Грузовой корабль в составе космической головной части был подготовлен к транспортировке на общую сборку с ракетой-носителем. Специалисты РКК «Энергия» и профильных предприятий Роскосмоса провели кантование корабля в горизонтальное положение, выполнили его погрузку в специальный вагон и отправили в монтажно-испытательный корпус площадки № 31.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» запланирован на 30 июня 2021 года с площадки № 31 космодрома Байконур.

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