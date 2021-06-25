Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос25.06.2021 13:00

Завершена сборка РКН «Союз-2.1б» с КА OneWeb

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный совместный расчет специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» — Космический центр «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космический центр «Прогресс» — 25 июня 2021 года завершили общую сборку ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb в рамках миссии № 48.

В соответствии с предпусковым графиком работ состыкованы космическая головная часть (разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты OneWeb под обтекателем) и третья ступень с «пакетом» (первая и вторая ступени) носителя. По окончании стыковки выполнена сборка электрических соединений и смонтированы трубопроводы для термостатирования. В настоящее время ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат перед вывозом на стартовый комплекс.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и партией 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 1 июля 2021 года и станет пятым коммерческим с космодрома Восточный. Запуск состоится в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз») и компанией Starsem.

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