Е. Алтабаева выступила на V заседании Евразийского Альянса Омбудсменов

Source: Russia – Council of the Federation
Совершенствование российского законодательства в целях соблюдения прав людей с ограниченными возможностями здоровья находятся на контроле Совета Федерации, отметила сенатор.
Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, полномочный представитель СФ по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя выступила на V заседании Евразийского Альянса Омбудсменов.
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Заседание было посвящено обмену лучшими практиками по актуальным проблемам защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья на евразийском пространстве.
Участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения прав таких людей, поделились лучшими отечественными и зарубежными практиками, обсудили механизмы укрепления гарантий их прав на евразийском пространстве.
Екатерина Алтабаева в своем выступлении отметила, что вопросы совершенствования российского законодательства в целях соблюдения прав людей с ограниченными возможностями здоровья находятся на постоянном контроле Совета Федерации.
Екатерина Алтабаева выступила на V заседании Евразийского Альянса Омбудсменов
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Екатерина Алтабаева
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Екатерина Алтабаева выступила на V заседании Евразийского Альянса Омбудсменов
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По итогам работы V заседания Евразийского Альянса Омбудсменов принята резолюция. Сенатор РФ заверила, что высказанные предложения будут учтены в совместной деятельности по обеспечению реализации прав людей с ограниченными возможностями здоровья.
Евразийский Альянс Омбудсменов является первым в истории правозащитным союзом, который объединяет усилия государственных правозащитников Европы и Азии. Это объединение не имеет политических целей и носит исключительно гуманитарно-правовой характер. Сегодня Евразийский Альянс Омбудсменов включает омбудсменов восьми государств.