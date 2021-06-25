Source: Russia – Council of the Federation

27 июня в России отмечается День молодежи.

Во все времена наши молодые люди были главной активной силой страны, своей инициативой, талантами, знаниями помогая ей развиваться, преодолевать трудности и достигать новых вершин, заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в преддверии Дня молодежи, отмечаемого 27 июня.

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По мнению Галины Кареловой, то, что поддержка молодежи в нашей стране являются одним из главных направлений государственной политики, закреплено и на политическом, и на законодательном уровне. Это важное демократическое достижение.

«За относительно короткий срок, который прошел со времени внесения поправки в Конституцию и принятия закона о молодежной политике, многое изменилось в правовой базе субъектов Федерации. Все больше регионов принимают в развитие Федерального закона региональные законы, благодаря чему появляются новые возможности для поддержки позитивных начинаний молодых людей, новые перспективы для реализации их инициатив и способностей», — подчеркнула сенатор.

Как отметила Галина Карелова, это особенно важно сегодня, когда становится все больше форм молодёжных объединений, проявляющих себя в самых разных сферах – от решения социальных задач до разработки и внедрения инновационных технологий.

Последние годы, по ее словам, были для всего человечества очень непростыми — не только пандемия, но и стихийные бедствия, вызванные глобальными изменениями климата, стали настоящими испытаниями. В них особенно ярко проявились самостоятельность российской молодежи, ее умение принимать смелые решения, действовать решительно и быстро, подчеркнула заместитель Председателя СФ.

«Мы видели примеры потрясающих инициатив, молодые люди были там, где нужно в первую очередь, помогали и помогают решать тысячи новых и неотложных вопросов, которые всегда возникают в такой ситуации», — отметила она.

Парламентарий обратила внимание, что для Совета Федерации развитие законодательства, которое помогает молодежи полнее реализовать свой потенциал – безусловный приоритет. Сотрудничество с молодежными правительствами и молодежными парламентами, с Палатой молодых законодателей вошло в постоянную практику и это помогает точнее реагировать на молодежные запросы.

«Уверена, что вместе мы сумеем создать те условия, которые помогут нашей молодежи жить ярко, в полную силу, добиваясь новых успехов, которые станут успехами страны и будут содействовать ее процветанию. От души желаю всем молодым людям счастья, радости, интересных идей, исполнения, самых амбициозных планов», — сказала Галина Карелова.

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