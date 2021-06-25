Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» приняло решения по всем вопросам повестки дня

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 июня 2021, 10:55

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Собрание приняло решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании за 2020 год. Принято решение о распределении прибыли компании.

Собрание утвердило размер дивидендов за 2020 год — 12,55 руб. на одну акцию. На выплату дивидендов будет направлена часть нераспределенной прибыли ПАО «Газпром» прошлых лет в размере 297,1 млрд руб. (соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности).

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 15 июля 2021 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 29 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 19 августа 2021 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса в электронной форме, проведенного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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