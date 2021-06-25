В. Тимченко: Ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав потребителей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей при Комитете СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Состоялось заседание рабочей группы по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей при Комитете СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности. Мероприятие провел председатель Комитета СФ Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

Смотрите также

В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия член Комитета СФ по социальной политике Ирина Петина, ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Савин, СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области представители экспертного сообщества.

Как отметил Вячеслав Тимченко, федеральными органами исполнительной власти совместно с обеими палатами Федерального Собрания ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Государственной Думой в последнее время принят ряд нормативных правовых актов, которые упорядочивают работу надзорных органов. «Приняты законы, нацеленные на реализацию поручений Президента РФ о проведении регуляторной гильотины. Эти шаги направлены на то, чтобы обезопасить граждан страны», — сказал Вячеслав Тимченко.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

1 из 16

Вячеслав Тимченко

2 из 16

Александр Савин

3 из 16

Ирина Петина

4 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

5 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

6 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

7 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

8 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

9 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

10 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

11 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

12 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

13 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

14 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

15 из 16

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

16 из 16

По словам парламентария, другие важные законы в этой сфере касаются системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров при приобретении гражданами товаров и услуг, закрепления перечня условий договоров, ущемляющих права потребителей и др.

Сенатор напомнил, что по итогам прошедшего 2 июня в рамках заседания СФ «правительственного часа» с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой было разработано Постановление Совета Федерации «О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан».

В нем содержатся поручения Правительству РФ и Роспотребнадзору, в частности, о необходимости разработать и принять меры для введения ответственности за невнесение или изменение информации в Государственной информационной системе маркировки товаров, а также необходимости расширения перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке.

В ходе заседания председатель правления АНО «Равноправие», руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета Наталья Соколова затронула тему государственного надзора за обращением органической продукции. Она рассказала о требованиях к упаковке и порядку ее безопасной утилизации.

Министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев в своем выступлении проинформировал о развитии защиты прав потребителей в регионе.

Глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина и председатель Совета – директор Молочного союза России Людмила Маницкая коснулись вопросов, связанных с маркировкой продукции «эко», «био», «органическая» и выработкой механизмов защиты от введения в заблуждение потребителей.

Руководитель Центрального исполнительного комитета Объединения потребителей России Алексей Корягин рассказал о приоритетных направлениях деятельности рабочей группы по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей.

MIL OSI