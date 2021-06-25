В. Кожин провел совещание на тему «Актуальные вопросы развития квантовых коммуникаций в РФ»

Source: Russia – Council of the Federation

Важно оказывать содействие отечественным разработкам в сфере информационной безопасности, подчеркнул сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы провел совещание на тему «Актуальные вопросы развития квантовых коммуникаций в РФ».

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Сенатор напомнил, что в ноябре 2020 года состоялось первое мероприятие по этой теме, которое было посвящено обсуждению вопроса о квантовых коммуникациях как базовой технологии обеспечения цифрового суверенитета Российской Федерации.

По словам парламентария, большой интерес к теме проявляют и государственные органы, и научное сообщество, и инновационный бизнес.

«Квантовые технологии и основанная на них криптография, безусловно, являются фундаментом системы информационной безопасности будущего, которая формируется сейчас и в общемировом пространстве, и в Российской Федерации», — сказал Владимир Кожин.

Он подчеркнул, что передовые научные разработки в этой области, реализуемые российскими технологическими компаниями, нуждаются в поддержке со стороны государства.

Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Владимир Кожин

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Владимир Кожин

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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Совещание по вопросам развития квантовых коммуникаций в РФ

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По его словам, особенно важно оказывать содействие отечественным разработкам в сфере информационной безопасности, например, средствам защиты информации, основанным на технологии квантового распределения ключей. Безопасность таких технологий обеспечивается на уровне фундаментальных физических законов и исключает человеческий фактор. Такие современные системы защиты могут эффективно использоваться как в государственной сфере, так и для обеспечения информационной безопасности в организациях, относящихся к различным отраслям российской экономики.

Участники совещания затронули вопросы развития отрасли квантовых коммуникаций в РФ, обсудили меры по обеспечению информационной безопасности и цифрового суверенитета РФ при их использовании, передовые технические разработки и примеры их практического использования, кадровый потенциал отрасли.

В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, ОАО «РЖД», научного и бизнес сообществ, эксперты.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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