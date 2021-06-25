Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК25.06.2021 19:21

Всероссийский выпускной – 2021

Сегодня, 25 июня 2021 года, Министерство просвещения Российской Федерации в онлайн-формате провело Всероссийский выпускной — 2021, реализованный при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Из Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина ребят поздравили космонавты отряда Роскосмоса Николай Чуб и Андрей Федяев.

Праздник прошел в рамках Года науки и технологий. В ходе эфира выпускники получили напутствия и поздравления от министра просвещения Сергея Кравцова, педагогов, звёзд российского кино, театра и эстрады.

Зрители познакомились с выдающимися выпускниками — победителями международных олимпиад, конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации, талантливыми спортсменами. К ребятам обратились активисты Российского движения школьников, педагоги центров дополнительного образования, открытых в стране благодаря нацпроекту «Образование».

Для будущих выпускников были организованы различные акции и марафоны. Госкорпорация «Роскосмос» отметила и наградила памятными призами три проекта школьников-изобретателей из Кванториума г. Томска:

Разработка новых источников выделения кислорода в условиях земли и орбитальных станций;

Робот для анализа верхних слоев почвы;

Создание макета спутника формата CubeSat в составе роя наноспутников.

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