Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#ЦПК25.06.2021 19:21
Всероссийский выпускной – 2021
Сегодня, 25 июня 2021 года, Министерство просвещения Российской Федерации в онлайн-формате провело Всероссийский выпускной — 2021, реализованный при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Из Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина ребят поздравили космонавты отряда Роскосмоса Николай Чуб и Андрей Федяев.
Праздник прошел в рамках Года науки и технологий. В ходе эфира выпускники получили напутствия и поздравления от министра просвещения Сергея Кравцова, педагогов, звёзд российского кино, театра и эстрады.
Зрители познакомились с выдающимися выпускниками — победителями международных олимпиад, конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации, талантливыми спортсменами. К ребятам обратились активисты Российского движения школьников, педагоги центров дополнительного образования, открытых в стране благодаря нацпроекту «Образование».
Для будущих выпускников были организованы различные акции и марафоны. Госкорпорация «Роскосмос» отметила и наградила памятными призами три проекта школьников-изобретателей из Кванториума г. Томска:
Разработка новых источников выделения кислорода в условиях земли и орбитальных станций;
Робот для анализа верхних слоев почвы;
Создание макета спутника формата CubeSat в составе роя наноспутников.