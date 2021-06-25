Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 202125.06.2021 14:20

Водное выживание: факты и цифры

С 7 по 24 июня 2021 года на базе Ногинского спасательного центра МЧС проводились тренировки по действиям космонавтов при посадке спускаемого аппарата на водную поверхность. Шесть экипажей проходили испытание водой. Для кандидатов в космонавты Александра Колябина и Арутюна Кивиряна, приступивших к общекосмической подготовке, это были первые тренировки на «выживание». Наравне с космонавтами они учились справляться с нештатными ситуациями.

Для большинства других участников тренировок основной задачей было поддержать полученные ранее навыки. В испытаниях технических и человеческих ресурсов участвовали космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Николай Чуб, Андрей Федяев, Анна Кикина и астронавты NASA Лорел О’Хара и Фрэнк Рубио. Традиционно в состав условных экипажей входили и инструкторы Цента подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Кстати, Анна Кикина и Фрэнк Рубио незадолго до начала тренировок прилетели из США. Смена часовых поясов, длительный перелет можно считать дополнительной нагрузкой на организм, но космонавт и астронавт достойно справились с усложнившимися условиями.

Напомним, что экипажи выполняли задачи «сухой», «длинной» и «короткой» тренировок, предварительно пройдя теоретическую подготовку. В ходе «сухой и «длинной» тренировок, помимо прочего, они должны были переодеться из скафандров «Сокол» в гидрокостюмы «Форель» сначала на берегу, а затем уже и в спускаемом аппарате на воде. На «короткой» тренировке важно уложиться в норматив. Восемь минут дается на то, чтобы без смены скафандра на гидрокостюм пристегнуть плавсредства, блоки носимого аварийного запаса и далее в течение полутора минут всем экипажем покинуть спускаемый аппарат.

Скорость важна потому, что по условиям тренировки аппарат якобы дает течь и быстро заполняется водой. Если же он не повредился в результате приводнения, космонавтам следует самостоятельно эвакуироваться только в случае угрозы их здоровью и жизни. Спускаемый аппарат герметичен, плавуч и устойчив на воде. Его системы рассчитаны на длительное (до трех суток) пребывание экипажа внутри аппарата, совершившего приводнение.

Носимый аварийный запас «Гранат-6» обеспечивает поддержание жизнедеятельности космонавтов при скорости ветра до 10 м/с:

Не менее 24-х часов (если температура от +25С до +50С);

не менее 72-х часов (если температура от -50С до +25С).

Время автономного пребывания на плаву при температуре воды от — 1°С до +30°С и волнении моря до пяти баллов составляет не менее 12 часов.

Основная задача экипажа в случае приводнения — быть готовым, в том числе и психологически, к длительному пребыванию в замкнутом ограниченном пространстве спускаемого аппарата при дефиците запасов воды, нарушении системы терморегуляции организма и возможном приступе морской болезни. И хотя шансы приземлиться на водную поверхность очень невелики, космонавтов, астронавтов и участников полета тщательно готовят к любым нештатным ситуациям.

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