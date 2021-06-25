Виктор Зубков и Алексей Миллер переизбраны Председателем и заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian
Релиз
25 июня 2021, 13:30
Состоялось заседание вновь избранного Совета директоров компании.
Принято решение избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров — Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Сформирован состав Комитета по аудиту. В него вошли член Совета директоров компании Михаил Середа и два независимых директора — Виктор Мартынов и Владимир Мау. Председателем избран Виктор Мартынов.
Сформирован также Комитет по назначениям и вознаграждениям. Председателем Комитета избран Михаил Середа, членами Комитета — Виктор Мартынов и Владимир Мау.
Управление информации ПАО «Газпром»
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