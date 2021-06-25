Б. Жамсуев в Бухаре принял участие в Международном форуме глобального парламентского сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития

Source: Russia – Council of the Federation

Россия последовательно выступает за комплексный, всеобъемлющий и неполитизированный подход к осуществлению Целей, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие в Международном форуме глобального парламентского сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития в г. Бухара (Республика Узбекистан).

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Отмечено, что одним из важных условий достижения целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР) является партнерство. А налаживание системного международного диалога и глобального сотрудничества между парламентами мира — одно из приоритетных и ключевых направлений, позволяющих добиться наибольшего эффекта в реализации целей Повестки 2030. В течение двух дней парламентарии обсуждали координацию международных усилий и согласование позиций по вопросам ЦУР в международных межпарламентских организациях, а также обменивались опытом в сфере эффективной реализации поставленных задач.

«Россия привержена успешной реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на всех уровнях. В число приоритетов вошли такие важные направления работы, как содействие устойчивому промышленному развитию, защита, сохранение и эффективное использование природных ресурсов, расширение надежного доступа к базовым услугам в области энергетики, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты. Мы последовательно выступаем за комплексный, всеобъемлющий и неполитизированный подход», — отметил сенатор.

В Российской Федерации создан эффективный механизм реализации Повестки. На национальном уровне целям устойчивого развития во многом соответствуют цели и задачи, утвержденные Указом Президента Российской Федерации. Срок достижения национальных целей синхронизирован с Целями устойчивого развития – до 2030 года.

Баир Жамсуев в Бухаре принял участие в Международном форуме глобального парламентского сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития

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Баир Жамсуев в Бухаре принял участие в Международном форуме глобального парламентского сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития

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Баир Жамсуев в Бухаре принял участие в Международном форуме глобального парламентского сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития

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Баир Жамсуев в Бухаре принял участие в Международном форуме глобального парламентского сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития

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Баир Жамсуев в Бухаре принял участие в Международном форуме глобального парламентского сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития

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На сессии «Парламентский контроль, мониторинг и оценка за ходом реализации Целей устойчивого развития» Баир Жамсуев выступил с докладом на тему «Разработка парламентских контрольных механизмов для реализации ЦУР». Прогресс в осуществлении глобальных целей во многом зависит от формирования широкого общественного консенсуса, консолидации усилий различных заинтересованных сторон, включая гражданское общество, бизнес и научные круги. А для этого необходимо грамотное и эффективное использование возможностей парламентов. Без усиления мер парламентского контроля во внутреннем контуре и расширения горизонтов парламентской дипломатии на внешнеполитическом треке сложно будет достигнуть глобального прогресса в поставленных целях развития, отметил сенатор.

Баир Жамсуев также подчеркнул уникальность стратегических и союзнических отношений между Россией и Узбекистаном. Он добавил, что в Совете Федерации уделяется большое внимание укреплению сотрудничества двух стран.

«Парламентская дипломатия является инструментом международной политики и выходит на качественно новый уровень в условиях глобализации. Современные вызовы человечеству не знают государственных границ и условных пределов, и парламенты выступают проводниками глобального договора, которым являются Цели устойчивого развития ООН», — отметил по итогам форума сенатор.

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