А. Майоров провел заседание секции «Экология и охрана окружающей среды»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили реализацию Концепции расширенной ответственности производителей и ход реформы в сфере обращения с ТКО.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел заседание секции «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета при профильном Комитете СФ. Мероприятие состоялось в онлайн-формате.

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В ходе заседания были рассмотрены доклады «О реализации Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки» и «О ходе реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и роль цифровых сервисов прослеживания цепочек движения вторичных материальных ресурсов и отходов: от факта образования до налоговой отчетности».

Как отметил глава Комитета СФ, темы обсуждения являются важнейшими в экологической повестке и направлены на улучшение системы обращения с отходами и формирование эффективных механизмов вовлечения вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот, создание цикличной экономики.

«Они также отвечают целям, поставленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, по созданию устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей к 2030 году сортировку отходов в стопроцентном объеме и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза», – подчеркнул сенатор. Он добавил, что вопросы достижения этих показателей, а также реализация нацпроекта «Экология» и входящих в его состав федеральных проектов были накануне рассмотрены на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Секция «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Елена Зленко

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Секция «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Секция «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров напомнил, что в прошлом году была утверждена Концепция расширенной ответственности производителей, которая уже со следующего года предполагает утилизацию 100 проц. упаковки, а также уплату экологического сбора производителями товаров. Также были приняты распоряжения Правительства РФ и приказы Росприроднадзора в части реализации утвержденной концепции.

«Однако этих мер недостаточно для достижения установленного показателя утилизации упаковки в 100 проц. Региональным операторам, производителям и импортерам товаров и упаковки нужно понимать, что их ждет в перспективе, чтобы они смогли заранее разработать инвестиционный план», – отметил сенатор. Он уточнил, что подспорьем для них станет включение в таксономию «зеленых» проектов утилизации и переработки отходов, которые будут иметь доступ к «зеленым» финансовым инструментам.

Сенатор также отметил, что разработан законопроект о вторичных материальных ресурсах, который в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве РФ. «Поддержка идеи об использовании в производстве вторичного сырья будет способствовать повышению заинтересованности предприятий в участии в цикличной экономике, повышению прозрачности системы», – добавил Алексей Майоров, призвав крупные транснациональные компании первыми подать пример вовлечения вторичных материальных ресурсов в повторное использование и минимизацию влияния на окружающую среду.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в свою очередь сделала акцент на реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Она отметила, что регионы показывают разные результаты хода реформы обращения с ТКО: выделены субъекты РФ, в которых сложилась критическая ситуация, связанная с реализацией территориальных схем и работой регионального оператора. К ним относятся республики: Ингушетия, Дагестан, Коми и Хакасия. По словам Елены Зленко, палата регионов взяла этот вопрос под свой контроль.

«Утвержденные территориальные схемы по обращению с отходами объединены в проект федеральной схемы – интерактивной карты, на которой будут отображены источники образования отходов, объекты инфраструктуры – существующие и перспективные – и маршруты движения ТКО. Федеральная схема должна стать инструментом стратегического планирования и управления системой обращения с отходами в стране, стимулировать граждан к раздельному сбору мусора и отражать реальную ситуацию по отрасли», – сказала Елена Зленко.

Парламентарий уточнила, что проект федеральной схемы согласован со всеми регионами и ждет утверждения в текущем году.

«В результате внедрения информационной системы и выстраивания эффективного сквозного контроля и логистики вторсырья в России может быть существенно ускорено формирование новой отрасли промышленности – отрасли обращения вторичных ресурсов с объемом более 1,5 триллионов рублей к 2030 году», – отметила председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова.

В заседании секции также приняли участие сенаторы Российской Федерации, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по природопользованию и экологии Сергей Алексеев, директор по устойчивому развитию публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Игорь Забралов, представители профильных ассоциаций, эксперты.

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