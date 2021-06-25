А. Майоров выступил на защите выпускных квалификационных работ Московского государственного университета пищевых производств

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Комиссии по защите студенческих стартап-проектов.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в работе Комиссии по защите студенческих стартап-проектов Московского государственного университета пищевых производств.

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«Московский государственный университет пищевых производств является не только одним из ведущих вузов по подготовке высококвалифицированных кадров для пищевой перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, но и университетом, который всегда находится в федеральной повестке», — заявил Алексей Майоров.

По его словам, в настоящее время в вузе много инноваций, в том числе создание Центров опережающего обучения, которые укрепляют материально-техническую базу вуза, совместные научно-образовательные проекты с ведущими предприятиями в этой сфере, социально-ориентированные проекты, экспертная деятельность.

«Особенным в университете является и подход к защитам выпускных квалификационных работ. Такой формат ВКР является одним из элементов реализуемой передовой системы прикладной и академической подготовки. Если в прошлом году комплексных работ и стартап-проектов было 14, то в этом году их 68. Это большое достижение», — отметил сенатор.

Алексей Майоров обратил внимание на работы, которые решают конкретные комплексные задачи от работодателя, на дипломы — научные исследования. Он особо выделил стартап-проекты, суть которых заключается в подготовке стартап-команд, выполняющих технологические проекты с предпринимательской проработкой под задачи конкретного бизнес-партнера. «Подготовка таких команд формирует у участников навыки командной работы, предпринимательское мышление, навыки самопрезентации. То есть профессиональные компетенции, позволяющие в дальнейшем быть успешным в профессиональной деятельности, жить и работать в быстроменяющейся ситуации», — подчеркнул парламентарий.

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