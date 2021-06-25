Анастасия Бондаренко возглавила государственную экзаменационную комиссию у магистров РГУП

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 июня. – Анастасия Бондаренко выступила Председателем государственной экзаменационной комиссии у выпускников Российского государственного университета правосудия на защите магистерских диссертаций в рамках образовательной программы «Корпоративный юрист».

«Важно, что будущие юристы с большим интересом и пониманием защищают свои работы. Те темы, которые сегодня выбирают выпускники очень актуальны и интересны не только в академическом, но и прикладном аспекте. Уверена,они найдут применение на практике и будут востребованными в том числе у потенциальных работодателей», – отметила замминистра в приветственном слове.

По итогам защиты Анастасия Бондаренко высоко оценила уровень подготовки магистрантов в РГУП, а некоторым из них предложила подумать над возможностью выбрать в дальнейшем работу в Министерстве энергетики.

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