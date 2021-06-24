IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

С 8 по 10 сентября в Казани пройдёт IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – одно из крупнейших и значимых мероприятий спортивной и общественно-политической жизни страны. Форум учреждён Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2009 года № 863.

IX Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России от 7 июня 2021 года № 144-рп. Организаторами выступают Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.

Впервые Форум прошёл в 2009 году в Казани, далее мероприятие принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград (Владимирская область), Ульяновск и Нижний Новгород.

В работе Форума примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов Российской Федерации, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, представители крупных бизнес-структур, известные спортсмены, эксперты отрасли и лидеры спортивной индустрии. В этом году ожидается приезд более 3000 официальных делегатов из всех регионов России.

В рамках деловой программы запланировано проведение пленарного заседания «Спорт 2030. Путь к устойчивому развитию», тематических круглых столов, панельных дискуссий и форсайт-сессий по обсуждению ключевых вопросов спортивной повестки. Также ведётся работа по организации широкой экспозиционно-выставочной программы.

Основной площадкой проведения Форума станет международный выставочный центр «Казань Экспо», являющийся одним из крупнейших конгрессных комплексов в России.

Центром выставки станет многофункциональный стенд федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Здесь пройдут официальные мероприятия и презентации проектов в сфере физической культуры и спорта, подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Участники и гости Форума смогут ознакомиться с современными достижениями спортивной отрасли страны на специализированной выставке. Также у всех желающих будет возможность посетить спортивный парк, на территории которого будут представлены интерактивные площадки, представленные общероссийскими федерациями по видам спорта.

В настоящее время деловая, экспозиционная, культурная и спортивная программы Форума находятся в стадии формирования. Предложения по наполнению указанных программ можно направить в срок до 7 июля 2021 года по электронной почте: RSD-Forum@minsport.gov.ru.

Дополнительная информация о мероприятиях по подготовке и проведению IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» доступна на официальном сайте https://sportforumrussia.ru.

Пресс-служба Минспорта России

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