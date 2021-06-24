Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Космодромы#Байконур#ЦЭНКИ25.06.2021 00:30

55 лет историческому визиту Шарля де Голля на Байконур

Визит Президента Франции в СССР летом 1966 года стал одной из ярких страниц советско-французского сотрудничества, а Шарль де Голль — первым главой зарубежного государства, которому позволили посетить космодром Байконур и наблюдать за пусками ракет. В 1964 году между странами было заключено долгосрочное торговое соглашение, а в 1965 году — соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии и исследовании космоса. Состоялись взаимные визиты министров иностранных дел обеих стран.

Обоюдное стремление к взаимовыгодному сотрудничеству как в области внешней политики, так и в развитии экономических и научно-технических связей, привело к тому, что в 1966 году Шарль де Голль был приглашен в Советский Союз с официальным визитом. 20 июня французский президентский самолет «Каравелла» совершил посадку в аэропорту Внуково-2. Президента, его супругу Ивонну, сына Филиппа и других сопровождающих лиц приветствовали Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный и Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин.

В ходе поездки по стране де Голль кроме Москвы посетил Ленинград, Новосибирск, Киев, Волгоград, а также космодром Байконур. Рано утром 25 июня Шарль де Голль улетел из Новосибирска, отправившись в Казахстан. Он должен был стать первым из руководителей стран НАТО, допущенных на строго секретный объект — 5-й научно-исследовательский испытательный полигон Министерства обороны СССР (ныне — космодроме Байконур).

Еще весной начальник полигона генерал-майор Александр Курушин получил приказ, который предписывал проведение мер по подготовке к приему на вверенном ему секретном объекте иностранных гостей. Подготовка началась немедленно. Тысячи солдат занимались благоустройством территории: дома перекрашивали, на дороги наносили новое асфальтовое покрытие. Даже название города заменили: вместо привычного «Ленинск» на щите при въезде красовалось название «Звездоград».

На полигоне де Голля встречали Л.И. Брежнев и Н.А. Косыгин. Жители Ленинска также оказали президенту очень теплый прием. Во время посещения космодрома французская делегация наблюдала за пуском ракеты-носителя «Восток-2М» (8А92М) со стартового комплекса площадки № 1 («Гагаринский старт»), которая вывела на орбиту космический аппарат «Космос-122» — первый советский метеоспутник космической системы «Метеор».

Далее было решено продемонстрировать пуски двух боевых ракет Р-16У (8К64У) с шахтных пусковых установок. Пуски прошли успешно, вызвав восхищение президента Франции, выразившего готовность подписать долгосрочное советско-французское соглашение по изучению космического пространства. На память о посещении полигона прямо на наблюдательном пункте Л.И. Брежнев вручил Шарлю де Голлю нагрудный знак «Космодром Байконур».

Результат этой поездки в СССР был очень плодотворным, несмотря на имеющиеся разногласия по некоторым вопросам. Венцом переговоров явилась советско-французская декларация, подписанная 30 июня, известная как Декларация разрядки. В ней содержались принципы развития двусторонних отношений, два из которых позднее вошли в Хельсинкский акт 1975 года: это невмешательство во внутренние дела друг друга и уважение государственного суверенитета. При обсуждении проблем разоружения была особенно подчеркнута опасность распространения ядерного вооружения. В целях развития контактов на высшем уровне было принято решение об установлении линии прямой связи между Кремлем и Елисейским дворцом. Достигнуты соглашения о сотрудничестве в области изучения и освоения космоса в мирных целях, об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

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