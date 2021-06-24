Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#МАИ24.06.2021 17:44

Энергомаш предлагает работу выпускникам РКТ МАИ

Отдел подбора персонала совместно с центром подготовки персонала Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели «День рекрутера» для выпускников Химкинского техникума и филиала «РКТ» Московского авиационного института. О востребованных специальностях и о программе поддержки молодых специалистов на Энергомаше ребятам рассказала Гульнара Ромазанова, начальник отдела подбора персонала.

Елена Федина, начальник центра подготовки персонала, обратила внимание выпускников на возможность получения высшего образования при заключении договора о целевом обучении в интересах НПО Энергомаш. Рассказала о программах наставничества и внутреннего обучения и о том, что предприятие дает каждому молодому специалисту возможность для повышения квалификации и построения карьеры.

Своей историей успеха «Что для меня Энергомаш!» поделился Алексей Деркач, инженер-технолог технологического бюро механического цеха. Алексей, как и нынешние выпускники, в свое время окончил техникум, пришел на производство. Совмещал работу и обучение в вузе. Принимал участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» и стал победителем, что позволило защищать честь НПО Энергомаш на Корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса» и завоевать серебряную медаль. Как отметил Алексей, НПО Энергомаш многое делает для развития и карьерного роста молодых специалистов.

«Я за четыре года работы на предприятии прошел путь от оператора станков с программным управлением 3 разряда до 5 разряда и инженера-технолога», — рассказал Алексей Деркач студентам.

Ребята задавали вопросы о деталях обучения в вузах по договорам целевого обучения и о возможностях трудоустройства после срочной службы в армии. Специалисты НПО Энергомаш ответили на все вопросы, раздали выпускникам информационные буклеты, а также помогли заполнить анкеты для трудоустройства. Энергомаш всегда рад молодым специалистам!

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