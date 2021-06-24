Т. Кусайко провела «круглый стол», посвященный вопросам детского здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы здоровья детей занимают важное место в работе Совета Федерации, отметила сенатор.

Комитет СФ по социальной политике совместно с Экспертным советом по здравоохранению при Комитете провели заседание «круглого стола», посвященного вопросам детского здравоохранения – современным подходам профилактики и лечения заболеваний.

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области член Комитета СФ Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области и председатель Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ Виталий Омельяновский.

Татьяна Кусайко напомнила об объявленном в стране «Десятилетии детства», план основных мероприятий которого направлен на сбережение здоровья детей, сокращение детской заболеваемости и инвалидности, своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии.

«Развитию детского здравоохранения посвящен отдельный федеральный проект в составе нацпроекта «Здравоохранение», — отметила сенатор. Для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи детям в рамках проекта осуществляется модернизация материально-технической базы детских поликлиник и отделений больниц, строительство и реконструкция детских больниц, повышение квалификации медработников в области педиатрии, перинатологии и неонатологии.

По словам Татьяны Кусайко, вопросы здоровья детей занимают важное место в работе Совета Федерации. «По инициативе палаты регионов расширен перечень орфанных заболеваний, для их лечения лекарства закупаются централизованно за счет средств федерального бюджета. В марте этого года на Президиуме Совета законодателей было поддержано предложение о создании 10 опорных специализированных межрегиональных центров для детей с онкологией», — сказала законодатель.

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Татьяна Кусайко

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Владимир Круглый

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Парламентарий добавила, что по инициативе Председателя Совета Федерации в 2020 г. принят федеральный закон, который определил принципы здорового питания, в том числе организацию бесплатного горячего питания для младших школьников.

«Сенаторами также подготовлены законопроекты об ограничении рекламы по продвижению заменителей грудного молока и об организации оказания медицинской помощи в детских садах и школах», — отметила Татьяна Кусайко.

Она напомнила о задаче, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, — о выстраивании системы здравоохранения на новой технологической базе, в том числе с применением телемедицины, цифровых технологий искусственного интеллекта, новых подходов к диагностике, лекарственному обеспечению.

«Важным ресурсом для инновационного развития здравоохранения является медицинская генетика, в основе которой лежит индивидуальный подход к профилактике заболеваний и лечению», — сообщила сенатор.

По словам Татьяны Кусайко, развитие системы медико-генетической службы позволит успешно выполнять ее главную функцию – профилактику наследственной патологии.

В ходе дискуссии ее участники говорили о необходимости повышения эффективности перинатальной помощи и снижения младенческой смертности. В стране построено 32 современных перинатальных центра, более 60 проц. из них оснащены отечественным оборудованием. На их базе интенсивно развивается дородовая и послеродовая диагностика, оказывается специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная.

Владимир Круглый напомнил о проведении в марте 2020 г. Комитетом СФ по социальной политике заседания «круглого стола» по применению медико-генетических технологий в медицине. По итогам приняты рекомендации, в том числе в адрес Министерства здравоохранения РФ, и уже есть первые результаты, сообщил сенатор.

В ходе заседания обсуждались вопросы иммунопрофилактики, которую участники мероприятия назвали одним из самых эффективных методов предупреждения инфекционных болезней.

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