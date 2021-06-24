Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на тему «Развитие отечественного машиностроения для лесохозяйственной и лесозаготовительной промышленности».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в совместном заседании Экспертно-консультативного совета и Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе на тему «Развитие отечественного машиностроения для лесохозяйственной и лесозаготовительной промышленности».

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В своем выступлении сенатор напомнила, что в марте этого года обсуждалась тема развития отечественного машиностроения и станкостроения для глубокой механической и химической переработки древесины. «В связи с тем, что с 1 января 2022 года вводится запрет на вывоз за пределы страны круглого леса тема развития отечественного машиностроения и станкостроения приобретает все большую актуальность», — подчеркнула Татьяна Гигель.

«Тема нашего заседания затрагивает очень важную для отрасли тему, в том числе в связи с выполнением поручений Президента РФ по реформированию отрасли», — сказала законодатель.

По словам парламентария, для этого нужны современные системы машин для лесохозяйственной деятельности, для плантационного воспроизводства лесных насаждений, наконец для неистощимого лесопользования в зависимости и с учетом зон и регионов произрастания.

Сенатор подчеркнула, что российский рынок является весьма перспективным для производителей лесохозяйственной и лесозаготовительной техники. Вместе с тем, современное отечественное лесное машиностроение пока заметно отстает от мирового уровня.

Как считает Татьяна Гигель, решение проблем лесного хозяйства видится в организации отраслевого технопарка, который обеспечит не только научную основу по созданию перспективной техники для лесного хозяйства посредством проведения опытно-конструкторских работ. Это позволит создать условия для проведения всего комплекса испытаний, опытной эксплуатации и дальнейшего серийного производства техники и оборудования, с последующим внедрением в лесное хозяйство, уверена она.

Сенатор также отметила, что технопарки становятся популярной формой инновационного развития промышленности в стране. Один из самых значимых технопарков лесопромышленного комплекса — «Уральский лесной технопарк», созданный в 2007 г.

«Для исправления и улучшения ситуации в секторе лесозаготовки и обработки следует направить имеющийся научно-технический потенциал в отрасли на поиск принципиально новых технических решений, компоновочных схем отдельных машин и систем машин в целом, способных в перспективе обеспечить технологический прорыв на лесосечных работах», — заявила Татьяна Гигель.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Елена Шумилова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, заместитель директора Департамента дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Эдуард Кийко, эксперты.

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