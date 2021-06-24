Телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган Реджеп ТайипПрезидент Турецкой Республики выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V».

Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объёме договорённостей, закреплённых в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона.

При рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии подчёркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряжённости в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками.

Владимир Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с Президентом США Джозефом Байденом.

Условлено о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях.

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