С. Митин: Вопрос повышения эффективности мер господдержки АПК находится на особом контроле Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation
В СФ обсудили вопросы совершенствования механизмов и правовых основ господдержки сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел «круглый стол» на тему «Совершенствование механизмов и правовых основ государственной поддержки сельскохозяйственных производителей и предприятий пищевой промышленности, в том числе в электронном виде».
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В формате видеоконференции в заседании приняли участие представители 56 субъектов Российской Федерации.
«Вопрос повышения эффективности мер государственной поддержки агропромышленного комплекса как одного из наиболее динамично растущих секторов экономики, чрезвычайно актуален и находится на особом парламентском контроле Совета Федерации и нашего профильного Комитета», — заявил Сергей Митин.
Сенатор напомнил, что согласно закону о федеральном бюджете объем финансирования Государственной программы развития сельского хозяйства составит в 2021 году 256,2 млрд рублей, в 2022 году – 279,8 млрд рублей, в 2023 году – 295,5 млрд рублей.
«Важно, чтобы эти финансовые средства были эффективно и в полном объеме использованы на цели развития АПК», — отметил парламентарий.
По его словам, в одобренный на заседании Правительства РФ «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике» в раздел «Секторальные меры поддержки: восстановление и развитие отдельных отраслей» включены меры по направлению АПК, в том числе «Формирование механизмов и правовых основ предоставления мер государственной поддержки агропромышленного комплекса в электронном виде».
«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Безусловно, существующие меры государственной поддержки оказали значительное влияние на темпы развития отечественного АПК», — уверен Сергей Митин.
При этом он обратил внимание, что в прошлом году на реализацию госпрограммы АПК было направлено 271 млрд руб. (освоение 99,8 проц.), выдано более 1 трлн руб. льготных кредитов. Достигнуты значимые результаты. Так, сбор зерна 133,5 млн тонн, а производство скота и птицы – 15,6 млн тонн.
«В то же время, перед российским агропромышленным комплексом стоят еще более амбициозные задачи: повышение эффективности аграрного сектора, внедрение инноваций, экспорт продукции АПК, вовлечение в оборот 13 млн га новых сельскохозяйственных земель», — добавил сенатор.
«Освоить это можно только за счет наличия и внедрения современных агротехнологий и соответствующих им сельхозтехники. При этом важно понимать — насколько эффективно действуют государственные программы поддержки аграриев, достаточно ли принятых мер», — подчеркнул Сергей Митин.
Сенатор выразил надежду, что дискуссия в рамках «круглого стола» позволит выработать пути решения проблем в сфере мер государственной поддержки АПК.
По итогам обсуждения будут выработаны рекомендации в адрес Правительства РФ.
В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации. руководители и представители профильных министерств, финансовых организаций, отраслевых ассоциации агропромышленного комплекса, предприятий отрасли.