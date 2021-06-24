С. Белоусов: Вовлеченность граждан в общественные проекты имеет большое значение для развития сельских территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, на котором обсуждалась роль гражданской инициативы и волонтерского движения в развитии сельских территорий.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края провел совещание на тему «Роль гражданской инициативы и волонтерского движения в развитии сельских территорий». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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В своем выступлении сенатор отметил, что добровольческая активность и местная инициатива — действенные инструменты повышения качества жизни граждан. «За последние годы в России был принят ряд законодательных и иных мер, призванных содействовать развитию этого направления во всех сферах нашей жизни. Эти механизмы положительно сказались как на имидже добровольных помощников, так и на увеличении числа граждан и организаций, участвующих в волонтерской деятельности», — сказал Сергей Белоусов.

По его мнению, гражданская инициатива сегодня имеет первостепенное значение и в рамках действующего программного документа «Комплексное развитие сельских территорий».

Сенатор считает, что вовлеченность граждан в общественные проекты имеет большое значение для перспективно-ориентированного развития сельских населенных пунктов, предоставляя равные возможности для жителей города и села. «Активная позиция сельских жителей, неравнодушие и обостренное чувство ответственности за судьбу малой родины, способны сильно изменить не только их собственную жизнь, но и позитивно повлиять на развитие всей территории».

Совет Федерации активно поддерживает деятельность гражданских инициатив в сельской местности и уделяет этой теме особое внимание, подчеркнул Сергей Белоусов.

В мероприятии приняли участие представители проекта «Германо-российский аграрно-политический диалог», которые поделились опытом реализации волонтерских проектов по развитию сельских территорий в ФРГ.

В обсуждении затронутых вопросов участвовали и. о. заместителя директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Анна Корпен, представители Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), региональных отделений Российского Союза сельской молодежи, Комитета сельских женщин.

По итогам совещания принято решение, направленное на дальнейшее развитие гражданской инициативы и волонтерского движения на сельских территориях.

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