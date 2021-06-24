Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Стратонавтика24.06.2021 11:19

Стартовал финал программы «Стратосферный спутник»

С 23 по 28 июня 2021 года на базе Малой академии наук г. Черноголовка проходит финал Всероссийской научно-исследовательской программы «Стратосферный спутник», реализуемой при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». В течение недели участникам программы в очном формате предстоит доработать свои проекты стратосферных экспериментов и осуществить реальные запуски в стратосферу.

Старт программы был дан в апреле 2021 года, а заявки на участие в программе подали 70 команд, из более чем 30 городов России. По итогам независимой экспертной комиссии в финал конкурса было отобрано 15 команд, которые будут участвовать в двух лигах -«Кандидаты» и «Испытатели».

Каждая команда-финалист заранее получила для сборки набор-конструктор «Стратосферный спутник», в который входят компоненты для сборки функциональной модели спутника 1U или 3U, датчики, макетная плата и другие компоненты. Основная задача участников — собрать спутник, спроектировать полезную нагрузку (основную идею эксперимента) и понять, как наиболее практично разместить ее внутри космического аппарата. В течение месяца команды самостоятельно с наставниками, с помощью консультаций и лекций от организаторов готовились к финальному этапу и проектировали свои эксперименты, результаты которых они предполагают получить после запуска в стратосферу.

В финале участникам предстоит доработать макеты, получить консультации профильных экспертов и специалистов из ракетно-космической отрасли, осуществить реальные стратосферные испытания и принять данные из стратосферы. Запуск будет осуществляться на больших шарах-зондах на высоту около 30 км, где условия среды приближены к космическим. Команды получат данные измерительных устройств полезной нагрузки стратосферных спутников — давление, температура, фото и видео, концентрация веществ в атмосфере и другие — и представят их на итоговой презентации экспертам.

Программа реализуется Лабораторией «Стратонавтика», компанией «Образование Будущего» и сообществом «Космический Рейс» в сотрудничестве с Факультетом космических исследований Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, «Малая академия наук Импульс», оператором проекта выступает Ассоциация участников технологических кружков НТИ.

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