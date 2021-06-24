Сенатору А. Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

Source: Russia – Council of the Federation

В ближайшее время сенатор вручит награду родственникам погибшего героя, проживающим в Иркутской области.

В Совете Федерации прошла торжественная церемония, в рамках которой представителю в СФ от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Андрею Чернышеву ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области для передачи родным погибшего была передана медаль солдата, обнаруженная поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны в Республике Молдова.

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Как сообщил руководитель Национального координационного комитета «Победа» Республики Молдова Алексей Петрович, в ходе поисковых работ между селами Шерпены и Пугачены были обнаружены останки неизвестных советских солдат, а также медаль «За боевые заслуги». Удалось установить, что награда принадлежала сержанту-артиллеристу Калине Ширякову.

«Эту медаль мы обнаружили несколько лет назад. Долгое время мы разыскивали родственников героя, и наконец, они были найдены в Иркутской области. При этом нам оказали помощь российские поисковики. В общей сложности, за время нашей работы мы передали российским коллегам более десяти наград времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на местах боев», — рассказал Алексей Петрович.

Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Андрею Чернышеву передана медаль солдата, найденная молдавскими поисковиками на месте боев Великой Отечественной войны

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Как сообщил Андрей Чернышев, в ближайшее время награда вернется в семью героя. «Благодаря нашим предкам, которые защитили страну от фашизма, мы сегодня живем, у нас мирное небо над головой. Но в этой войне еще много неизвестных страниц, и сегодня одна из таких страниц стала для нас более понятной», — сказал сенатор. Он поблагодарил молдавских поисковиков за проделанную ими работу.

Обнаруженные останки военнослужащих были преданы земле со всеми воинскими почестями на кладбище мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм».

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