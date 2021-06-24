Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ24.06.2021 14:10

Роскосмос ведет мониторинг зон ЧС

В рамках выполнения поручения Совета Безопасности Российской Федерации Госкорпорацией «Роскосмос» организован круглосуточный оперативный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий. Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки.

Так, с 17 по 24 июня 2021 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Карстовые провалы в Челябинской области, Пермском крае и Нижегородской области;

пожароопасная обстановка в Московской области;

последствия схода оползня в Забайкальском крае;

лесопожарная обстановка в Республике Саха;

подтопления в Краснодарском крае и Республике Крым;

подтопления в Амурской области и Забайкальском крае;

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг наводнения в Шри-Ланке и Гайане. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг пожароопасной обстановки в Иркутской области;

мониторинг подтоплений в Ростовской области;

мониторинг подтоплений в Красноярском крае;

мониторинг лесопожарной обстановки в заповеднике Денежкин Камень, Свердловская область.

В связи с развитием паводковой ситуации в Амурской области 21 июня 2021 года активирована Хартия. По состоянию на 24 июня в МЧС России переданы иностранные данные дистанционного зондирования Земли объемом около 1,6 млн квадратных километров (149 маршрутов). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов.

Всего за отчетный период в МЧС России переданы российские данные космической съемки в объеме около 645 тыс. квадратных километров (89 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В рамках мониторинга пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации в ФБУ «Авиалесоохрана» переданы полученные российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 375 тысяч квадратных километров (51 маршрут съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Кроме того, в рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные в объеме около 592 тысяч квадратных километров (83 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Всего за отчетный период в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам переданы российские данные квадратных километров в объеме около 33 тысяч квадратных километров (10 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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