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РКК Энергия. Проведены авторский осмотр и накатка головного обтекателя корабля «Прогресс МС-17» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#РКК Энергия#Прогресс МС-17#Космодромы#Байконур

24.06.2021 12:53

Проведены авторский осмотр и накатка головного обтекателя корабля «Прогресс МС-17»

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» к запуску по программе 78-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 24 июня 2021 года в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и профильных предприятий Роскосмоса провели авторский осмотр «Прогресса» и выполнили комплекс технологических операций по накатке головного обтекателя. После проверки стартовой готовности корабль в составе космической головной части будет допущен к транспортировке на общую сборку с ракетой-носителем в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» разработки и производства РКК «Энергия» запланирован на 30 июня 2021 года с площадки № 31 космодрома Байконур. Корабль должен доставить на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции. Кроме того, на станцию отправится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов:

Укладки «Нейролаб» предназначены для проведения серии медицинских экспериментов «Пилот-Т» по изучению влияния факторов длительного космического полета на качество профессиональной деятельности космонавтов;

материалы эксперимента «Коррекция» используются для разработки эффективных средств профилактики изменений костной ткани космонавтов в условиях невесомости;

укладки «Биориск» и «Константа-2» служат лабораторией для исследования влияния факторов космического полета на состояние сложных белковых соединений и выживаемость микроорганизмов;

эксперимент «Пробиовит» направлен на разработку технологии производства фармакологических продуктов с иммуномодулирующими свойствами в условиях микрогравитации;

аппаратура «УФ атмосфера» обеспечивает детальное картографирование глобальной структуры ночного свечения земной атмосферы для изучения метеорологических процессов и космической погоды.

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