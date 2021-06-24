Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6524.06.2021 05:49

Проведена плановая коррекция орбиты МКС

С целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемых кораблей CST-100 Starliner (Boe-OFT 2), «Союз МС-19», а также посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции.

По информации службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), 24 июня 2021 года в 05:40 по московскому времени была выдана команда на включение двигателей транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», которые проработали 466 секунд. Величина импульса составила 0,5 м/с.

В настоящее время российские специалисты получают и обрабатывают данные по новым параметрам орбиты. По предварительным расчётам, после проведения манёвра высота орбиты станции должна составить около 420,3 км над поверхностью Земли, увеличившись на 850 метров.

Отметим, что каждые сутки Международная космическая станция совершает 15 или 16 витков вокруг Земли. Трасса части этих витков проходит через зоны видимости российских наземных командно-измерительных пунктов, другие же витки являются «глухими». Виток проведения маневра выбирается таким образом, чтобы обеспечить возможность вначале заложить на борт МКС команды на его выполнение, а затем — проконтролировать выполнение операции по телеметрической информации и получить измерения параметров движения после маневра с помощью наземных средств. В зависимости от даты маневрирования, витки, на которых это возможно, могут приходиться на разное время суток.

В пределах выбранного витка время выполнения маневра выбирается исходя из требований к параметрам орбиты МКС: обычно необходимо сформировать орбиту, наиболее близкую к круговой, а также обеспечить отсутствие опасных сближений с «космическим мусором» после маневра.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж экспедиции МКС-65 в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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