Source: Russia Federal Space

Начат приём заявок для участия в XXII научно-технической конференции учёных и специалистов, посвящённой 60-летию полёта Ю.А. Гагарина, 75-летию ракетно-космической отрасли и основанию Ракетно-космической корпорации Энергия имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).Конференция пройдет в 16 тематических секциях:

Пилотируемые комплексы

Конструкция, прочность и материаловедение

Бортовые комплексы управления

Приборы и системы

Бортовые и наземные радиотехнические комплексы

Электромеханика

Космическая баллистика, аэрогазодинамика, теплообмен, динамика переходных процессов и нагружения

Проектирование средств выведения

Проектирование автоматических космических комплексов и систем

Производство и технологии

Двигатели, двигательные и энергетические установки

Системы терморегулирования и жизнеобеспечения

Лётные испытания и эксплуатация КА и средств выведения

Целевое использование пилотируемых космических комплексов

Информационные технологии

Экономика и менеджмент космической деятельности, управление проектами и персоналом, международная деятельность

Приём заявок для участия в конференции: по 5 августа 2021 года. Сроки проведения конференции: с 13 по 17 сентября 2021 года. Подать заявку на участие необходимо на сайте XXII научно-технической конференции учёных и специалистов — http://conf.energia.ru. Участниками конференции могут быть учёные и специалисты предприятий и организаций ракетно-космической и смежных отраслей, студенты и аспиранты вузов.

К участию в конференции принимаются научные исследования, проектно-конструкторские и методические разработки, экспериментальные работы, работы по созданию и внедрению в производство прогрессивных технологических процессов, материалов, совершенствованию методов управления и организации разработок.

Работы представляются в виде докладов на секциях конференции и могут быть выполнены как отдельными учёными и специалистами, так и коллективами (не более трёх человек).

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