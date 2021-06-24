Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», на котором обсуждалась организация оказания государственных и муниципальных услуг в сфере социального обслуживания.

В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание «круглого стола» на тему «О механизмах организации оказания государственных (муниципальных) услуг в сфере социального обслуживания (за исключением услуг в сфере социального обслуживания в стационарной форме), предусмотренных Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

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По словам сенатора, заседание стало продолжением обсуждения роли негосударственных организаций в оказании соцуслуг населению, которое прошло в мае текущего года в Пензе в рамках «круглого стола».

«Необходимость повышения качества оказания гарантированных государством услуг в социальной сфере, в том числе посредством привлечения к их оказанию негосударственных организаций неоднократно подчеркивалась Президентом России», — отметил Валерий Рязанский.

Законодатель напомнил о принятии в июле прошлого года закона о социальном заказе, который имеет ограниченный срок действия — 4 года. Федеральный закон вступил в силу в отдельных регионах, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации.

В ходе заседания речь шла о предоставлении негосударственным компаниям и индивидуальным предпринимателям возможности оказывать социальные услуги, оплачиваемые за счет бюджетных средств. Назывались сферы, в которых применяется соцзаказ. «Социальное обслуживание населения на дому, санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, спорт, туризм, содействие занятости населения», — перечислил Валерий Рязанский. По оценкам Министерства финансов РФ, в рамках социального заказа услуги будут оказаны 3 миллионам граждан страны.

Участники заседания сошлись во мнении, что положения закона о социальном заказе позволят сформировать здоровую конкурентную среду в сфере предоставления соцуслуг, будут ориентировать поставщиков услуг на повышение их качества, на оперативное и внимательное отношение к запросам граждан.

В то же время в ходе обсуждения был назван ряд проблем, с которыми сталкиваются участники процесса социального заказа. Это временной разрыв по возмещению из федерального бюджета затрат за оказанные соцуслуги, необоснованно низкие тарифы, избыточные требования при включении в реестр поставщиков соцуслуг, дефицит квалифицированных кадров, отсутствие единой цифровой платформы.

По словам Валерия Рязанского, на первом этапе апробации социального заказа, когда идет «отладка» механизмов планирования бюджета и нормативных показателей оказания услуг, важно выявить новые проблемные моменты, наметить совместно с федеральными законодателями и министерствами-правоприменителями пути их решения.

Участники заседания выразили уверенность в том, что оказание услуг в сфере соцобслуживания должно стать более адресным, отвечать потребностям людей, исходить из конкретной жизненной ситуации. Все нуждающиеся должны получать социальные услуги своевременно, бесплатно и в полном объеме.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Глебова, член Комитета СФ по социальной политике Ольга Забралова, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты РФ Тарас Васько, заместитель директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Министерства финансов РФ Вероника Сергеева, представители негосударственных организаций, оказывающие соцуслуги посредством социального заказа.

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