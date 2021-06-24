Поздравление Дмитрия Рогозина с 80-летием МИА «Россия сегодня»

Source: Russia Federal Space
МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО«РОССИЯ СЕГОДНЯ»
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»КИСЕЛЕВУ Д.К.
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»СИМОНЬЯН М.С.
УВАЖАЕМЫЕ МАРГАРИТА СИМОНОВНА И ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ВАШИХ КОЛЛЕГ, ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» С 80-ЛЕТИЕМ!
БУДУЧИ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ ТАКИХ ЛЕГЕНДАРНЫХ СОВЕТСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР КАК СОВИНФОРМБЮРО И АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ НОВОСТИ, ВАШЕ АГЕНТСТВО И ТЕПЕРЬ ЗНАКОМИТ ЗАРУБЕЖНУЮ АУДИТОРИЮ С НАШЕЙ СТРАНОЙ, С ЕЁ ИСТОРИЕЙ, КУЛЬТУРОЙ, НАУЧНЫМИ И КОСМИЧЕСКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНЬЮ В ЦЕЛОМ.
УВЕРЕН, ЧТО В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА, НАСЫЩЕННОГО СТЕРЕОТИПАМИ, ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ, А ПОРОЙ И НАМЕРЕННЫМИ ПРОВОКАЦИЯМИ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ, ИХ ШИРОКИЙ КРУГОЗОР, ВЛАДЕНИЕ СЛОВОМ И УМЕНИЕ УВЛЕКАТЕЛЬНО И УБЕДИТЕЛЬНО ДОНОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПОМОГУТ ВАШЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ АУДИТОРИИ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ СОВРЕМЕННУЮ РОССИЮ И УМНОЖИТЬ ЧИСЛО ЕЁ ДРУЗЕЙ И СТОРОННИКОВ.
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ТВОРЧЕСКИХ ВАМ УСПЕХОВ И ДОБРЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ СВЯЗЕЙ С ВАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ, ЗРИТЕЛЯМИ И СЛУШАТЕЛЯМИ.
ИСКРЕННЕ ВАШ,ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРГОСКОРПОРАЦИИ «РОСКОСМОС» Д.О. РОГОЗИН