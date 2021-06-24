Source: Russia Federal Space

#Роскосмос24.06.2021 20:42

Открытие смены космического лагеря Казани

В среду, 23 июня 2021 года, в детском оздоровительном лагере «Восток» г. Казани состоялось торжественное открытие смены 2021 года, в которой примут участие более 180 детей. В рамках открытия участников смены поздравили космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции.

1 июня 2021 года детский оздоровительный лагерь «Восток» впервые открыл свои двери для отдыхающих после капитального ремонта по программе «Лето — детям». Детский образовательный лагерь «Восток» входит Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял», которое является подведомственным учреждением Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани.

Лагерь был построен в честь десятилетия создания корабля-спутника «Восток-1» и посвящен космической тематике.

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