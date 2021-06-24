Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос24.06.2021 09:00

На Восточном завершена сборка космической головной части РКН «Союз-2.1б»

На космодроме Восточный завершена сборка космической головной части ракеты космического назначения «Союз-2.1б» в рамках миссии OneWeb № 48. В монтажно-испытательном корпусе проведена накатка обтекателя на головной блок и проведены электрические испытания. Космическая головная часть в полном объеме подготовлена к транспортированию в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя.

В свою очередь носитель прошел полный цикл испытаний на Техническом комплексе и в настоящее время готов к общей сборке ракеты космического назначения. Общая сборка — это заключительная операция перед вывозом её на стартовый комплекс.

Этот пуск станет пятым полностью коммерческим с космодрома Восточный. Оператором для компании OneWeb выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace совместно с компанией Starsem по контрактам с Главкосмосом (дочернее предприятие Роскосмоса).

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