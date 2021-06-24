К. Косачев принял участие в IX Московской конференции по международной безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсудили проблемы глобальной и региональной стабильности.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в IX Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2021), организованной Министерством обороны РФ.

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С видеообращением к участникам и гостям конференции выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

С докладами по ключевым темам конференции выступили Министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, Министр иностранных дел России Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В мероприятии также приняли участие руководители иностранных военных ведомств, международных организаций и представители экспертного сообщества.

Константин Косачев сообщил, что мероприятие было посвящено глобальной и региональной международной безопасности и стратегической стабильности, основным вызовам в этой сфере. «В ходе дискуссии подчеркивалась важность усилий по укреплению международной безопасности, предпринимаемых по линии парламентской дипломатии», — отметил вице-спикер Совета Федерации.

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