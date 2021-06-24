Завершается прием бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Source: Gazprom in Russian

Сегодня в 18 часов МСК завершается процедура голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». Голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о волеизъявлении до этого времени, будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.С 4 июня 2021 года акционерам была предоставлена возможность заполнить электронную форму бюллетеней на сайте elgol.draga.ru в сети Интернет. Кроме того, заполненные бюллетени в бумажном виде можно было направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, г. Москва, ГСП-7, 117997 или лично сдать по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.

Справка

По решению Совета директоров годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» проводится в форме заочного голосования.

В повестку дня собрания акционеров включены следующие вопросы:

— утверждение годового отчета Общества;

— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года;

— о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

— утверждение аудитора Общества;

— о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

— о выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

— о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;

— о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;

— избрание членов совета директоров Общества;

— избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Материалы для акционеров размещены на сайте ПАО «Газпром» по ссылке https://www.gazprom.ru/investors/shareholders/2021/.

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