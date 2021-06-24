Г. Карелова: Программа «Женщина-лидер» способствует созданию благоприятных условий для активного включения женщин во все сферы жизни общества

Source: Russia – Council of the Federation

Дан старт четвертому модулю программы.

Уникальность программы «Женщина-лидер» заключается в том, что она направлена не только на формирование современных управленческих навыков и компетенций, но и на создание благоприятных условий для активного включения женщин во все сферы жизни общества. Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации, Председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области выступая на открытии четвертого модуля образовательной программы «Женщина – лидер».

В рамках модуля состоится презентация 25 проектов, разработанных во время обучения. Среди 147 слушателей программы представительницы федеральных органов исполнительной власти, предприниматели, руководители общественных организаций, ресурсных центров, руководители образовательных и медицинских учреждений.

В своем приветствии заместитель Председателя Совета Федерации отметила, что проекты программы нацелены на решение задач в сфере образования, предпринимательства, популяризации здорового образа жизни, внутреннего туризма.

Галина Карелова подчеркнула, что роль женщины в современном обществе возрастает, расширяется перечень вопросов, в решении которых они готовы принимать участие. «Проекты, разработанные в рамках программы, затрагивают самые чувствительные для общества и граждан области. Так, во втором потоке появились проекты по развитию системы социального обеспечения и повышению занятости».

Заместитель Председателя СФ обратила внимание на то, что все больше расширяется география проекта «Женщина – лидер». «Среди участниц двух потоков программы — представительницы 53 субъектов Российской Федерации. Тот факт, что представительницы еще 12 регионов присоединились к программе, свидетельствует о том, что по всей стране женщины готовы активно участвовать в социальных преобразованиях».

Галина Карелова подчеркнула, что Советом Евразийского женского форума проводится системная работа, направленная на создание необходимых условий для участия женщин в решении актуальных задач современности.

Программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума. Впервые о ее старте было заявлено в сентябре прошлого года на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Старт второму потоку программы был дан 2 марта 2021г.

Заместитель Председателя СФ считает важным, чтобы разработанные женщинами проекты помогли решению конкретных проблем и были применимыми в регионах России.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы сенаторы Российской Федерации Любовь Глебова, ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики Ольга Забралова, ЗабраловаОльга Сергеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж», АНО «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

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