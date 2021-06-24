Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Прогресс МС-2024.06.2021 18:59

Грузовой корабль «Прогресс МС-20» отправился на Байконур

На контрольно-испытательной станции Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершился начальный этап заводских комплексных испытаний грузового корабля «Прогресс МС-20». Сегодня, 24 июня 2021 года, он отправился на космодром Байконур для продолжения штатной подготовки в соответствии с графиком программы транспортного обеспечения российского сегмента Международной космической станции.

С середины марта текущего года «Прогресс МС-20» в полном объеме прошел программу автономных испытаний бортовых систем и агрегатов. Дальнейшие контрольные электроиспытания служебной аппаратуры корабля с проверочными включениями радиотехнических систем сближения и стыковки, управления движением и навигации, средств цифрового телевидения и телеметрии завершились операцией прошивки бортовой электронно-вычислительной машины.

После окончания комплексных, пневмовакуумных и приемосдаточных испытаний корабль «Прогресс МС-20» выдержал процедуру выходного контроля и был подготовлен к отправке на космодром железнодорожным транспортом.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-20» по программе 81-й миссии снабжения российского сегмента Международной космической станции намечен на весну следующего года.

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