Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb24.06.2021 15:30

Головная часть OneWeb состыкована с третьей ступенью «Союза-2»

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с использованием трансбордерной галереи транспортировали космическую головную часть, собранную накануне, в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя. В её составе — разгонный блок «Фрегат» и установленные на переходной ферме космические аппараты спутниковой компании OneWeb.

В соответствии с комплексным графиком подготовки совместный расчёт специалистов провел стыковку головной части с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б» в зале сборки космодрома Восточный. В ближайшие дни состоится общая сборка ракеты космического назначения, которая является заключительной операцией перед вывозом на стартовый комплекс.

Запуск пятой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb с космодрома Восточный запланирован на 1 июля 2021 года. Он станет пятым полностью коммерческим пуском с космодрома. Оператором пуска для компании OneWeb выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace совместно с компанией Starsem по контрактам с компанией «Главкосмос» (дочернее предприятие Роскосмоса).

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