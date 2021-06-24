В. Матвиенко: Женщины могут внести существенный вклад в обеспечение безопасного будущего в постковидном мире

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела заседание Организационного комитета третьего Евразийского женского форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела заседание Организационного комитета третьего Евразийского женского форума. Участники встречи обсудили планируемые мероприятия деловой программы, вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности делегатов и в целом ход подготовки форума.

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По словам Валентины Матвиенко, в связи с нестабильной ситуацией, связанной с пандемией, важно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность всех участников и гостей Форума.

Спикер СФ акцентировала внимание на том, что тема третьего Евразийского женского форума — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». «По сути, перед участницами Форума будет стоять серьёзная задача – донести до мировой общественности, что женщины могут внести существенный вклад в обеспечение стабильного и безопасного будущего, в том числе в постковидном мире».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Евразийский женский форум уже стал одной из самых авторитетных площадок для открытого, предметного диалога по развитию женского движения.

Председатель СФ отметила непрерывную работу Совета Евразийского женского форума по качественному, смысловому наполнению мероприятия. «В пуле Совета 22 проекта, большинство из которых — с международным участием. Мы всегда готовы поделиться опытом с нашими зарубежными коллегами, поэтому планируем дать старт международному вектору образовательной программы «Женщина – лидер», которая с успехом проходит в нашей стране».

Валентина Матвиенко уверена, что интерес участников Форума вызовет кабинет «медицины будущего», который будет работать в рамках платформы «Миссия женщин в формировании здорового общества».

Перед участницами Форума будет стоять серьёзная задача – донести до мировой общественности, что женщины могут внести существенный вклад в обеспечение стабильного и безопасного будущего, в том числе в постковидном мире

Кроме того, будут презентованы новые международные женские объединения, такие как клуб победителей конкурса женских предпринимательских проектов АТЭС, Женский деловой альянс БРИКС. Впервые «на полях» Форума пройдёт заседание Международной рабочей группы Агентства по ядерной энергии.

По словам спикера СФ, пройдут дискуссии по самому широкому спектру вопросов, по‑настоящему волнующих всех в мире: это и здравоохранение, и экология, и энергетика, и «зелёная экономика».

Касаясь поведения «российской региональной недели», Валентина Матвиенко отметила, что этот формат необходимо максимально эффективно использовать субъектам РФ. «Важно, чтобы проблематика Форума нашла отражение в работе самых разных женских организаций.

Председатель СФ затронула также вопросы, связанные с работой части участников в режиме видео-конференц-связи.

Спикер Совета Федерации подчеркнула важность подготовки Итогового документа Третьего Евразийского женского форума. По ее мнению, сегодня женщины имеют внушительный политический вес и могут заметно смягчить мировую политическую риторику, подтолкнуть к мирному урегулированию разногласий, к решению глобальных геополитических вопросов цивилизованным путём. «Каждый новый форум должен привносить свежие видения и ответы на новые вызовы».

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области подчеркнула, что в архитектуре программы форума выделено 5 ключевых тематических платформ: миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также сохранении планеты и реализации социальных преобразований.

Всего под эгидой Форума пройдет более 300 мероприятий. Речь идет о целой серии выездных гостиных, региональных форумов, марафонов, акций в социальных сетях и конкурсов. Учитывая широкий запрос регионов к участию в форуме, принято решение о проведении «российской региональной» недели в его преддверии.

«Российская региональная неделя стартует 6 октября. Каждый ее день будет также тематическим, посвященным участию женщин в развитии АПК и сельских территорий, — предпринимательства и новых моделей лидерства женщин, наставничества, продвижении детской повестки, и конечно, в сохранении здорового общества»,- отметила заместитель Председателя СФ.

Галина Карелова сообщила, что в основной – второй день форума пройдут сессии с участием представителей крупнейших международных организаций и объединений. Среди них — экспертная сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), открытое заседание «Женской двадцатки», экспертная сессия Всемирного банка. Помимо традиционных форматов в этом году впервые на полях форума состоится заседание Международного клуба победителей и участников конкурса женских предпринимательских проектов, который Россия проводит в АТЭС с 2016 года. Совместно с Международной рабочей группой по улучшению гендерного баланса в ядерной сфере Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития будет организовано две сессии.

По традиции основной площадкой Форума станет Таврический дворец, кроме того будут задействованы Парламентский центр, музейно-выставочный комплекс «Вселенная воды». По словам Галины Кареловой, современные технологии позволяют связать все площадки Форума между собой, делая реальным участие в любом выбранном мероприятии. Традиционно в программе Евразийского женского форума предусмотрено большое количество интерактивных и презентационных площадок, телемостов.

«Совместными усилиями третий Евразийский женский форум будет проведен на самом высоком уровне, внося вклад в укрепление мира и сотрудничества, обеспечение устойчивого развития», — резюмировала заместитель Председателя СФ.

В мероприятии также приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра спорта РФ Ксения Машкова, первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина, представители экспертного сообщества.

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