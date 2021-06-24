В. Городецкий: Устойчивое развитие Курильских островов требует объединения усилий федеральных и региональных властей

Source: Russia – Council of the Federation

В Сахалинской области прошло выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Комитет Совет Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел выездное совещание в Сахалинской области на тему «Вопросы развития Курильских островов в контексте государственной политики регионального развития Российской Федерации».

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Участники совещания обсудили широкий круг вопросов комплексного развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Курильских островов, обеспечения привлекательных условий для жизни людей.

Заместитель председателя Комитета СФ Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области выступая на совещании, отметил, что Курильские острова имеют стратегическое значение для экономики страны и обеспечения ее безопасности. Поэтому их ускоренное развитие является приоритетом государственной политики, требует объединения усилий федеральных и региональных властей, подчеркнул он.

По словам сенатора, в результате реализации первого этапа федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы» достигнуты значительные успехи. Однако с текущего года средства федерального бюджета на мероприятия этой программы выделяются не в полном объеме. «Правительству нужно пересмотреть подходы к финансированию программы развития Курил и при формировании федерального бюджета на очередную трёхлетку выделить необходимые ассигнования», — считает Владимир Городецкий.

Парламентарий предложил проработать вопрос о подготовке комплексного плана социально-экономического развития Курильских островов на долгосрочную перспективу. В нём следует определить индивидуальные целевые показатели развития данной территории и проработать комплекс мер по их достижению. Важно консолидировать в указанном плане мероприятия федеральных проектов, государственных программ и иные меры по ускоренному развитию Курильских островов.

«Главная цель – улучшение качества жизни людей. Ее достижение невозможно без модернизации и развития социальной и коммунальной инфраструктур, без создания комфортной среды для жизни», – заявил Владимир Городецкий.

Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Григорий Ледков

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Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Сергей Лукин

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Юрий Архаров

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Сергей Лукин

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Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Григорий Ледков

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Анатолий Широков

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По его словам, на Курильских островах решение этих вопросов затруднено. «Значительная часть Курил – заповедные территории, где нельзя строить дома и социальные объекты, а в водоохранной зоне запрещено добывать песок и гравий, необходимые для строительства», — пояснил он. «Нужны совместные усилия федеральных ведомств и правительства Сахалинской области, чтобы найти пути для дальнейшего развития без ущерба для уникальной природы островов».

Кроме того, отметил Владимир Городецкий, значительные площади закреплены за федеральными ведомствами, но фактически не всегда полностью используются в их деятельности. А согласование передачи участков в собственность региона занимает длительное время. Заинтересованным сторонам нужно разработать единые порядок и план вовлечения в оборот федеральных земельных участков на Курильских островах, если они фактически не используются федеральными структурами, предложил законодатель.

В совещании приняли участие члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков, ЛедковГригорий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Лукин, ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области и представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Сахалинской области Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области представители федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти Сахалинской области.

По итогам совещания принято решение, содержащее рекомендации в адрес Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, и Правительства Сахалинской области.

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