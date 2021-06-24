Встреча с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Сергей Викторович, мы когда-то создавали «Ростех» как организацию, которая могла бы удержать оставшиеся в руках государства осколки, можно сказать, оборонной промышленности Советского Союза, могла бы организовать должным образом работу для того, чтобы обеспечить нашу армию и флот современным оружием.

Эта задача, безусловно, выполнена, но за последние годы компания превратилась в многопрофильную организацию, которая работает по очень многим направлениям в реальном секторе экономики.

Знаю, что у Вас отчет подготовлен за прошлый год.

С.Чемезов Чемезов Сергей Викторовичгенеральный директор государственной корпорации «Ростех» : Традиционно мы за прошлый год сегодня представляем Вам консолидированный отчет работы 807 наших предприятий, которые входят в состав корпорации. Каждый отчет имеет тему.

В этом году тема ‒ сохранение жизни, борьба с ковидом. Наши предприятия также принимали активное участие в борьбе с ковидом, производя и средства индивидуальной защиты, и медицинское оборудование, и фармацевтические препараты, которые помогали нашим врачам и продолжают помогать бороться с ковидом.

Но, тем не менее, независимо от того, что все-таки были ограничения в прошлом году, наши предприятия сработали, я считаю, неплохо. Выручка выросла до 1 триллиона 878 миллиардов, она увеличилась на шесть процентов по сравнению с прошлым годом.

Но, к сожалению, мы не выполнили плановый показатель: мы хотели превысить двухтриллионный рубеж, но не получилось. Я надеюсь, что в этом году мы это обязательно уже сделаем.

В.Путин: Ил-114 у нас в 2023 году.

С.Чемезов: Да, обязательно. В 2023-м будет Ил-114 с нашим двигателем.

В.Путин: В серию.

С.Чемезов: Он пойдет уже в серию.

Думаю, в следующем году, в крайнем случае – в начале следующего года, все сертификационные испытания завершатся, и мы уже поставим в серию производство этих двигателей и выпускать будем самолет.

Самолет очень хороший. Уже сегодня на него большой спрос, особенно у региональных авиакомпаний, потому что он может приземляться не только на бетонную…

В.Путин: Для этого его и делают.

С.Чемезов: …но и на грунтовые полосы, и без специального оборудования в аэропортах.

В.Путин: Это где-то полторы тысячи, да?

С.Чемезов: Дальность – да, около полутора тысяч, но зависит от компоновки. Если максимально загружен, то он где-то до полутора тысяч, а так, может быть, и две, и две с половиной.

Если у него сделать половину салон, половину грузовой, – то, что требуют как раз наши партнеры-авиакомпании на Дальнем Востоке, на Севере, чтобы можно было перевозить и грузы, и пассажиров, – то, в общем, до двух тысяч [километров] вполне может летать.

В.Путин: Вы упомянули про двигатели. У вас целая группа предприятий, которая занимается двигателестроением. Что они сделали?

С.Чемезов: Да. ОДК [Объединённая двигателестроительная корпорация] – наша холдинговая компания. Мы создали еще один двигатель для вертолетов, это очень современный двигатель, который заменяет сегодня американские. Пока на сегодняшний день стоят американские двигатели, к сожалению, Pratt&Whitney на наших «Ансатах».

И мы создали наш новый двигатель ВК-650В взлетной мощностью до 650 лошадиных сил. В серию этот двигатель пойдет уже в 2023 году, тоже сейчас заканчиваются, ведутся испытания. Сейчас это стендовые испытания, на следующий год уже будут в составе вертолета, и в 2023-м мы запустим уже в серию.

В.Путин: Двигатель с большой тягой – 35 тонн. Когда он пойдет?

С. Чемезов: Этот двигатель, думаю, ближе к 2025–2026 годам. Пока работы ведутся по нему, проводятся научные окры [опытно-конструкторские работы]. Я надеюсь, что мы в 2025-м, может быть, максимум в 2026 году.

В.Путин: Будет возможность тогда на широкофюзеляжные самолеты ставить.

С.Чемезов: Конечно. Мы будем делать все для того, чтобы максимально быстро создать этот двигатель.

У нас еще один двигатель – это ПД-14. Мы уже завершили его испытания, получим сертификаты и сможем уже производить серийно.

В начале следующего года мы будем уже предлагать нашим авиакомпаниям готовые самолеты, серийные самолеты.

Изначально мы предполагали, что будем устанавливать различные двигатели – и американские двигатели, и наши отечественные – в зависимости от того, какой партнер какой двигатель хотел бы приобрести. Если это, допустим, зарубеж, может быть, они захотят американские двигатели, но внутри России мы можем предоставлять наши двигатели.

Мы варианты различные предлагаем. В данной ситуации уже вся сертификация полностью проведена.

В.Путин: Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21.

Все-таки, как Вы думаете, когда он у нас выйдет в серии? Когда будет летать?

С.Чемезов: В серию мы запустим уже на следующий год.

В.Путин: У нас будет целиком инновационное крыло.

С.Чемезов: И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим.

В.Путин: Хорошо.

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