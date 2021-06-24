А. Варфоломеев: Жителей Бурятии и Монголии связывают узы дружбы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в онлайн-встрече, прошедшей в преддверии 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в онлайн-встрече, прошедшей в преддверии 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

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По словам сенатора, в рамках подготовки к юбилею «Русский Дом в Улан-Баторе» совместно с Обществом дружбы «Монголия-Россия» проводит серию встреч с субъектами Российской Федерации «Вместе 100 лет». Ранее такие встречи уже прошли с представителями Москвы, Новосибирска, Алтайского края, Республики Алтай и Республики Тыва, Иркутской области. Нынешняя встреча состоялась с представителями Республики Бурятия.

«В мероприятиях принимают участие российские и монгольские государственные и общественные деятели, губернаторы, представители науки и культуры, общественных организаций России и Монголии», — рассказал парламентарий.

Обращаясь к собравшимся, Александр Варфоломеев подчеркнул, что Россию и Монголию связывают добрососедские отношения и обоюдное стремление сохранить накопленный позитивный потенциал. Отношения между обеими странами носят всеобъемлющий характер: это сфера торгово-экономического, приграничного и гуманитарного сотрудничества.

«Монголия всегда была и остается стратегическим партнером нашего государства в обеспечении национальной безопасности, создании благоприятных условий для социально-экономического развития регионов Восточной Сибири, Дальнего Востока и всей страны», — продолжил сенатор.

Парламентарий сообщил, что жителей Бурятии и Монголии с давних времен связывают тесные родственные и дружеские узы, основанные на общности языка, культуры, быта и религии.

«В последние годы связи между парламентариями двух стран, играющие важную роль в активизации политического диалога, получили заметное развитие. Установились постоянные контакты между руководителями Совета Федерации, Государственной Думы и Великим Государственным Хуралом Монголии», — продолжил Александр Варфоломеев. Он напомнил, что в июне 2014 г. в Улан-Баторе побывала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а в марте текущего года заместитель Председателя СФ Константин Косачев провел в Совете Федерации встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэном Даваа.

«Сегодня очевидна необходимость продолжать взаимодействие и работу парламентских групп дружбы с целью обмена опытом законотворческой деятельности по разным актуальным вопросам», — уверен Александр Варфоломеев.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын заявил о возможности вывести отношения двух стран на качественно новый, более высокий уровень. По его мнению, необходимо активнее развивать приграничное сотрудничество, и сенаторы Российской Федерации готовы этому содействовать.

В онлайн-встрече с представителями Монголии приняли участие председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов, заместитель председателя правительства Республики — руководитель администрации главы Бурятии и правительства Республики Бурятия Баир Цыренов, депутат Государственной Думы Алдар Дамдинов и др.

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