Анастасия Бондаренко: «ЭРА России» для Минэнерго – это, прежде всего, авторитетный и надёжный партнер»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 июня. – Анастасия Бондаренко приняла участие в годовом общем собрании Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики «ЭРА России».

«Министерство и объединение работодателей связывает тесное сотрудничество по наиболее чувствительным вопросам социально-трудовых отношений. За последние годы это взаимодействие приобрело системный характер, нарастило темпы, расширило тематические рамки», – отметила замглавы энергетического ведомства.

На 2021 год важнейшей задачей является заключение Отраслевого тарифного соглашения на 2022 – 2024 годы, которое определяет стандарт социальной ответственности работодателей.

«Конечно, Министерство заинтересовано в увеличении числа работодателей – участников социального партнёрства. Мы рассчитываем, что общими усилиями мы наладим коммуникацию и достигнем компромисса по содержанию Отраслевого соглашения также и с представителями теплогенерирующего комплекса», – сказала замминистра.

Уже в июле начнутся коллективные переговоры по заключению нового ОТС. Минэнерго также приглашено к участию в качестве наблюдателя. Ассоциация выступила с предложением организовать на площадке Министерства в июле совещание представителей работодателей для определения позиции на переговорах.

«Мы готовы принять это предложение, и, чтобы обеспечить равные условия для участников переговоров, готовы также предоставить свою площадку и профсоюзной стороне для «предпереговорной» подготовки», – предложила Анастасия Бондаренко.

В завершении она отметила, что «ЭРА России» для Министерства – это, прежде всего, авторитетный и надёжный партнер с близким пониманием стратегических задач, высоким уровнем отраслевой экспертизы, с которым Министерство сотрудничает по многим направлениям – тарифная политика, нормирование численности, «регуляторная гильотина», развитие системы образования в отрасли и отраслевого сегмента национальной системы квалификаций – Ассоциация выступает базовой организацией для отраслевого СПК. «К слову, очень мощного и одного самых профессиональных и продуктивных», – отметила Анастасия Бондаренко.

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