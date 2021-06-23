Хорошие результаты. Анонс журнала «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

23 июня 2021Материал опубликован в № 6 корпоративного журнала «Газпром», автор — Сергей Правосудов

Самым значительным событием минувшего года стала пандемия новой коронавирусной инфекции. Реализация карантинных и противоэпидемиологических мероприятий привела к снижению экономической активности и сокращению потребления ресурсов, в том числе энергетических. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объем мировой экономики в 2020 году сократился на 3,4%. По предварительным оценкам, потребление природного газа в мире по итогам прошлого года снизилось на 1,3%. Однако в 2021-м ситуация выправилась.

Запасы

Группа «Газпром» — абсолютный лидер среди российских и зарубежных энергетических компаний по величине запасов газа. Начиная с 2005 года восполнение запасов газа компании стабильно превышает объемы его добычи. «Газпром» ежегодно за счет геологоразведочных работ (ГРР) обеспечивает основной прирост запасов природного газа в России.

По оценке компании DeGolyer and MacNaughton, на 31 декабря 2020 года доказанные и вероятные запасы углеводородов Группы «Газпром» по международным стандартам PRMS составили 24,5 трлн куб. м природного газа, 1,1млрд т газового конденсата и 1,4 млрд т нефти, включая долю в запасах организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции (20 млрд куб. м природного газа и 149 млн т нефти).

Аудит прошли объекты, запасы которых в совокупности составили 92% запасов газа, 94,7% конденсата и 95,8% нефти Группы «Газпром» категорий А+В1+С1. Увеличение доказанных и вероятных запасов газа произошло благодаря новой геологической модели и пересмотренным проектам разработки Антипаютинского, Среднетюнгского, Оренбургского, Песцового (юрские и ачимовские отложения) и Крузенштернского месторождений. Кроме того, было введено в аудит новое газоконденсатное месторождение Хамбатейское и продолжились эксплуатационное бурение и доразведка нефтяных месторождений: Западно-Чатылькинского и месторождения им. Александра Жагрина.

По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории России запасы углеводородов Группы «Газпром» категорий А+В1+С1 составили 33,6 трлн куб. м природного газа, 1,5 млрд т газового конденсата и 2 млрд т нефти. Суммарный объем запасов углеводородов Группы «Газпром» категорий А+В1+С1 соответствует 244,96 млрд барр. н. э.

В минувшем году по результатам участия в прошедших в 2019 году аукционах Группой «Газпром» были получены три лицензии с целью поиска, разведки и добычи углеводородного сырья на Сопочный (ЯНАО), Хамбатейский (ЯНАО и Обская губа Карского моря) и Северо-Ямбургский (ЯНАО) участки общей стоимостью 20,4 млрд рублей. Сопочный лицензионный участок находится рядом с перспективными месторождениями Группы «Газпром» в Обской и Тазовской губах и обладает значительным ресурсным потенциалом. Получение Северо-Ямбургского лицензионного участка позволит «Газпром нефти» расширить проект разработки ачимовских нефтяных залежей Ямбургского месторождения.

Высокое качество ресурсной базы позволяет «Газпрому» поддерживать низкий уровень себестоимости разведки. Средние затраты на восполнение разведанных запасов составляют около 30 рублей за 1 барр. н. э.

Доля Группы в запасах углеводородов категорий А+В1+С1 ассоциированных организаций и совместных предприятий (включая долю в запасах ООО «РусГазАльянс») составила 1,1 трлн куб. м природного газа, 110,1 млн т газового конденсата и 595,7 млн т нефти, или суммарно 12,1 млрд барр. н. э.

На территории России в 2020 году были выполнены сейсморазведочные работы по методике 3D в объеме 5,9 тыс. кв. км. Поисково-разведочным бурением пройдено 162 тыс. м горных пород, закончены строительством 34 скважины на нефть и газ, 27 скважин при испытании дали приток.

По итогам прошлого года на территории России прирост запасов углеводородов по категориям А+B1+C1 в результате проведения ГРР составил 486,3 млрд куб. м природного газа, 17,2 млн т газового конденсата и 9,5 млн т нефти. Наиболее существенный прирост запасов газа получен на Ленинградском месторождении, которое расположено на континентальном шельфе Карского моря, — 224,2 млрд куб. м. Были открыты три месторождения: газовое «75 лет Победы» на континентальном шельфе Российской Федерации в Карском море; нефтяные месторождения Солхэм в ХМАО — Югре и Центрально-Уранское в Оренбургской области, а также 22 новые залежи на ранее открытых месторождениях в ЯНАО, ХМАО — Югре, на континентальном шельфе Российской Федерации в Карском море, в Томской области.

Кроме того, по организациям, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции, проходка в разведочном бурении составила 8,1 тыс. м, закончены строительством три поисково-разведочные скважины, выполнена съемка 3D в объеме 0,7 тыс. кв. км. Объем проходки при проведении доразведки методом бурения бокового ствола составила 0,6 тыс. м. Открыто Ново-Салымское месторождение в ХМАО — Югре и три залежи в ХМАО — Югре и Томской области.

Эффективность ГРР в 2020 году составила 20,7 тыс. барр. н.э. на 1 м проходки.

Добыча

По итогам 2020 года добыча природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) Группы «Газпром» составила 454,5 млрд куб. м. Показатель полезного использования ПНГ на территории России в целом по Группе «Газпром» увеличился до 92% (в 2019 году — 90,1%), в основном в результате проведенной работы на объектах «Газпром нефти».

В минувшем году Группой «Газпром» было добыто 16,3 млн т газового конденсата и 47,1 млн т нефти.

Запуск мобильных установок подготовки позволил увеличить добычу нефти на нефтяных оторочках месторождений Надым-Пур-Тазовского региона (Ен-Яхинского, Западно-Таркосалинского, Песцового). Добыча на указанных объектах в 2020 году составила 1,47 млн т нефти (в 2019 году — 0,23 млн т). Основными видами деятельности Группы «Газпром» на территории зарубежных стран являются разведка и разработка нефтегазовых месторождений, оказание нефтегазовых услуг, а также поиск и приобретение новых нефтегазовых активов.

В минувшем году Группа «Газпром» продолжала ГРР в Алжире (проект Эль Ассель), Боливии (проект Асеро), Вьетнаме (Блок 112, Блоки 129–132), а также в Сербии и Румынии (проекты компании NIS). В рамках реализации геологоразведочных проектов, где Группа «Газпром» имеет операторские функции, основной объем работ был выполнен на территории Сербии. Проходка в разведочном бурении составила 8,8 тыс. м, закончены строительством четыре продуктивные поисково-разведочные скважины.

В соответствии с Соглашением о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Газпром» и АО «Узбекнефтегаз» проводится геологическое изучение четырех инвестиционных блоков на территории Республики Узбекистан. На финансирование ГРР за рубежом в 2020 году было направлено 3,1 млрд рублей.

Группа «Газпром» — участник ряда нефтегазовых проектов на стадии добычи углеводородов. Наиболее крупными из них по объемам добычи природного газа являются проекты по разработке месторождений Мок Тинь и Хай Тхать (Вьетнам) (доля участия Группы «Газпром» в проекте — 49%), а также месторождения Инкауаси на блоках Ипати и Акио в Боливии (доля Группы «Газпром» — 20%); по объемам добычи нефти — проект разработки месторождения Бадра в Ираке (доля участия Группы «Газпром» в проекте — 30%) и месторождения Саркала на блоке Гармиан в Ираке (Курдистан) (доля Группы «Газпром» — 45%).

В феврале 2020 года было введено в эксплуатацию месторождение Силлиманит, расположенное в британском и нидерландском секторах Северного моря (доля участия Группы «Газпром» в проекте — 19,9%). Дочерняя организация NIS ведет добычу углеводородов в основном на территории Сербии, а также в Анголе, Боснии и Герцеговине, Румынии. Кроме того, Группа владеет долями участия в ассоциированной организации Wintershall AG (доля участия Группы «Газпром» — 49%), осуществляющей добычу нефти в Ливии, и в совместном предприятии Wintershall Noordzee (доля Группы «Газпром» — 50%), ведущем разведку и добычу углеводородов в британском, датском и нидерландском секторах Северного моря.

Группа «Газпром» при выборе зарубежных проектов для реализации руководствуется целевой нормой доходности. Регионами интересов в нефтяном бизнесе являются балканское (Сербия, Румыния, Босния и Герцеговина) и ближневосточное направления.

Транспортировка

Транспортировка газа потребителям России и на экспорт осуществляется по уникальной, не имеющей аналогов в мире Единой системе газоснабжения (ЕСГ). ЕСГ России — централизованная система по добыче, переработке, подготовке, транспортировке, хранению природного газа. В состав ЕСГ входит крупнейшая в мире система магистральных газопроводов (МГ) высокого давления на территории европейской части России и Западной Сибири. Также Группа владеет МГ на Востоке страны: «Сила Сибири», Сахалин — Хабаровск — Владивосток, Соболево — Петропавловск-Камчатский. Протяженность эксплуатируемых газотранспортными обществами Группы МГ и газопроводов-отводов по состоянию на 31 декабря 2020 года на территории России составила 176,8 тыс. км.

В 2020 году в газотранспортную систему (ГТС) «Газпрома» на территории России поступило 625 млрд куб. м газа. В декабре 2019 года начались трубопроводные поставки российского газа в КНР по МГ «Сила Сибири». Всего в минувшем году по газопроводу было транспортировано 4,1 млрд куб. м природного газа (в 2019 году — 0,33 млрд куб. м).

Компании Группы «Газпром» являются собственниками ГТС Беларуси (ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»), Армении (ЗАО «Газпром Армения»), Кыргызстана (ОсОО «Газпром Кыргызстан»), обеспечивая поставку природного газа потребителям указанных стран.

В минувшем году по магистрали «Северный поток» было транспортировано более 59 млрд куб. м газа. А по МГ «Турецкий поток» — 13,5 млрд куб. м. Помимо турецких потребителей, получающих газ по первой нитке, в 2020 году из второй нитки газопровода российский газ также начали получать потребители Болгарии, Греции, Северной Македонии и Румынии.

ПХГ

Оперативной, бесперебойной, безопасной, надежной и эффективной работе ЕСГ России способствует разветвленная сеть подземных хранилищ газа (ПХГ). Расположенные в основных районах потребления газа пиковые и базовые газохранилища обеспечивают стабильную работу ЕСГ, сглаживают сезонные, недельные, суточные колебания спроса на газ. Использование ПХГ способствует надежности работы технологического оборудования ЕСГ и позволяет оптимизировать капиталоемкость и технологические параметры ГТС.

Сеть ПХГ обеспечивает в отопительный период более 20% поставок газа отечественным и зарубежным потребителям. На территории России Группа «Газпром» эксплуатирует 23 ПХГ в 27 геологических структурах: 17 — в истощенных газовых месторождениях, восемь — в водоносных пластах и два — в отложениях каменной соли. На 31 декабря 2020 года суммарная активная емкость по обустройству российских ПХГ достигла 75,1 млрд куб. м. На начало сезона отбора 2020/21 объем оперативного резерва газа в ПХГ России составил 72,3 млрд куб. м.

Надежность экспортных поставок природного газа обеспечивают используемые Группой «Газпром» мощности по хранению газа в странах ближнего и дальнего зарубежья. На территории бывшего Советского Союза (БСС) «Газпром» эксплуатирует ПХГ в Республике Беларусь (Прибугское, Осиповичское и Мозырское ПХГ) и Республике Армения (Абовянская станция подземного хранения газа).В ПХГ стран БСС Группой «Газпром» в 2020 году было закачано 0,99 млрд куб. м природного газа, суммарный отбор составил 0,82 млрд куб. м.

В странах дальнего зарубежья Группа «Газпром» активно использует мощности газовых хранилищ: в Австрии (Хайдах), Германии (Йемгум, Реден, Катарина, Этцель), Сербии (Банатский Двор), Чехии (Дамборжице), Нидерландах (Бергермеер). К началу сезона отбора 2020/21 в ПХГ европейских стран дальнего зарубежья суммарная активная емкость, используемая ООО «Газпром экспорт» (с учетом долгосрочной аренды), составила 8,6 млрд куб. м с максимальной технической суточной производительностью 136,2 млн куб. м. Кроме того, к началу сезона отбора 2020/21 у ООО «Газпром экспорт» действовали среднесрочные коммерческие контракты на использование мощностей ПХГ в Словакии, Австрии и Венгрии суммарной активной емкостью 2,5 млрд куб. м и максимальной суммарной суточной производительностью на отбор 18,5 млн куб. м.

Газораспределение

Группа «Газпром» обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию газораспределительных систем России, а также осуществляет корпоративный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при их эксплуатации. Деятельность в области газораспределения ведут АО «Газпром газораспределение», его дочерние и зависимые общества, а также ООО «Газпром трансгаз Казань». В собственности и на обслуживании дочерних и зависимых газораспределительных организаций (ГРО) Группы на территории России по состоянию на 31 декабря 2020 года находилось 817,1 тыс. км сетей газораспределения.

В 2020 году объем транспортировки по газораспределительной системе дочерних и зависимых ГРО Группы «Газпром» составил 223,2 млрд куб. м газа. Природным газом при этом обеспечивались:

28,3 млн квартир и частных домовладений;

33 тыс. промышленных объектов;

9,8 тыс. сельскохозяйственных объектов;

353,6 тыс. коммунально-бытовых объектов.

Группа «Газпром» ведет деятельность в области газораспределения в Армении (ЗАО «Газпром Армения») и Кыргызстане (ОсОО «Газпром Кыргызстан»). Уровень газификации в Армении составляет 96%, природным газом снабжается 636 населенных пунктов. В Кыргызстане газифицировано 46 населенных пунктов. Уровень газификации страны природным газом — 35%.

Газификация регионов России — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы Группы «Газпром». Участниками проводимой работы, помимо организаций Группы, являются правительства и администрации субъектов Российской Федерации.

В Программе газификации регионов РФ на 2020 год участвовало 66 субъектов Российской Федерации, для которых в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром межрегионгаз» было выделено инвестиций в объеме 39,3 млрд рублей. Кроме того, в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» в целях газификации и газоснабжения регионов осуществлялось строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций. В минувшем году на эти цели было направлено 16,7 млрд рублей. Таким образом, на развитие газоснабжения и газификацию регионов Российской Федерации по итогам прошлого года направлено 56 млрд рублей.

В 2020 году было завершено строительство 141 межпоселкового газопровода общей протяженностью 2,19 тыс. км в 39 регионах. Созданы условия для газификации 200 населенных пунктов, 63,1 тыс. домовладений и квартир. Существенными сдерживающими факторами роста уровня газификации регионов является задолженность за поставленный газ, а также неисполнение администрациями регионов взятых на себя обязательств по подготовке потребителей к приему газа.

По итогам минувшего года обязательства администраций субъектов Российской Федерации по строительству распределительных газопроводов выполнены почти на 90%, по подготовке домовладений и квартир к приему газа — на 74%, по подготовке котельных — на 75%.

Уровень газификации природным газом в прошлом году по сравнению с 2019 годом вырос на 1,3 п. п. и по состоянию на 31 декабря 2020 года составил в целом по России 71,4%, в городах и поселках городского типа — 73,7%, в сельской местности — 64,8%.

В минувшем году с учетом предложений администраций субъектов Российской Федерации сформированы и утверждены программы развития газоснабжения и газификации 67 регионов на период 2021–2025 годов. «Газпром» направит на газификацию 526,1 млрд рублей. На эти средства планируется построить более 24 тыс. км газопроводов (рост в 2,5 раза к объемам 2016–2020 годов), создать условия для газификации 3,6 тыс. населенных пунктов (рост в 2,7 раза). В рамках программ развития газоснабжения и газификации планируется реализация двух инвестиционных проектов по автономной газификации с применением технологий сжижения природного газа в Томской и Сахалинской областях.

При условии строгого выполнения программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ на период 2021–2025 годов уровень газификации страны вырастет до 74,7%. В 35 регионах будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация. По оценкам специалистов компании, объем потребления газа в России вырастет на 18,6 млрд куб. м в год, в том числе на 1,9 млрд куб. м в год увеличится потребление газа населением.

Газомоторное топливо

Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива входит в число стратегических направлений работы Группы «Газпром» в России. Компания активно развивает сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Последовательно расширяет собственный парк автотехники на природном газе.

ООО «Газпром газомоторное топливо» определено единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива (ГМТ) на территории Российской Федерации. На балансе дочерних организаций Группы «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное топливо» находятся 348 АГНКС производительностью более 2,6 млрд куб. м в год. В 2020 году введен в эксплуатацию 31 объект газозаправочной инфраструктуры Группы «Газпром».

В минувшем году на территории России было реализовано 1,1 млрд куб. м компримированного природного газа (КПГ), из них на долю Группы «Газпром» пришлось 842,4 млн куб. м, или 77%.

В результате совместной работы с Минэнерго России утверждена подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», которая способна обеспечить беспрецедентную государственную поддержку рынка ГМТ. Общий объем финансирования с 2020 по 2024 год может составить до 35 млрд рублей, включая субсидирование строительства объектов газозаправочной инфраструктуры, переоборудование автомобилей на газ и поддержку производителей газомоторных транспортных средств.

В 2020 году было приобретено более 1 тыс. единиц газомоторного транспорта и 8 единиц мобильной газозаправочной инфраструктуры. По состоянию на 31 декабря 2020 года парк газомоторной техники составил 13,3 тыс., а парк мобильной газозаправочной инфраструктуры — 176 единиц. За счет использования более экологически чистого моторного топлива (метана) снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 34,54 тыс. т.

Группа «Газпром» представлена на рынке Европы через свою 100-процентную дочернюю компанию Gazprom NGV Europe, которая владела по состоянию на 31 декабря 2020 года объектами газомоторной инфраструктуры в Германии (47 АГНКС) и Чехии (14 АГНКС). Кроме того, входящая в Группу «Газпром нефть» компания NIS реализует КПГ через четыре собственных АГНКС на рынке Сербии. В минувшем году объем реализации природного газа в качестве моторного топлива в Германии, Чехии и Сербии Группой «Газпром» составил 13,6 млн куб. м. Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, годовой объем реализации КПГ в каждой из стран присутствия Группы «Газпром» в прошлом году увеличился, что свидетельствует о росте спроса на ГМТ.

На балансе дочерних обществ Группы «Газпром» на территории БСС находятся 39 АГНКС. Данные объекты эксплуатируются ОсОО «Газпром Кыргызстан» (4 АГНКС), ЗАО «Газпром Армения» (7 АГНКС) и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (28 АГНКС). В 2020 году объем реализации КПГ через АГНКС в странах БСС составил 71,7 млн куб. м.

Переработка

В 2020 году Группой «Газпром» без учета давальческого сырья переработано 30,6 млрд куб. м природного и попутного газа. На мощностях ООО «Газпром переработка» и газодобывающих дочерних обществ ПАО «Газпром» очищено и стабилизировано 18,47 млн т нестабильного газового конденсата. Объем первичной переработки нефти и стабильного газового конденсата Группой «Газпром» составил 53,69 млн т. Произведено 49,39 млн т нефтепродуктов, 3,57 млн т сжиженных углеводородных газов и 4,47 млн куб. м гелия.

Сбыт

Дальнее зарубежье, включая Европу, — традиционный экспортный рынок, обеспечивающий для Группы высокую рентабельность. «Газпром» сохраняет за собой треть европейского рынка и по этому показателю с большим отрывом опережает конкурентов. В 2020 году Группа «Газпром» реализовала в страны дальнего зарубежья 219 млрд куб. м газа.

В минувшем году основной объем продаж газа Группы пришелся на рынки Нидерландов, Германии, Италии, Турции и Франции. Основной объем природного газа, реализуемого в странах дальнего зарубежья, представляют собой экспортные поставки из России через ООО «Газпром экспорт» по долгосрочным контрактам. Сохранение долгосрочных контрактов как основы экспортной деятельности остается приоритетом для ПАО «Газпром».

В ответ на изменения на европейском рынке ООО «Газпром экспорт» постепенно наращивает свое присутствие на рынке краткосрочных сделок с газом, включая операции на торговых площадках, а также осуществляет инвестиции в совместные предприятия, работающие в европейских странах, в том числе на рынках конечного потребителя.

Непосредственно конечным потребителям дочерними организациями Группы «Газпром» на рынках европейских стран дальнего зарубежья в 2020 году было реализовано 21,4 млрд куб. м газа.

В прошлом году объемы реализации крупнотоннажного СПГ из торгового портфеля Группы «Газпром» на зарубежных рынках увеличились более чем вдвое и составили 7,44 млн т (10,92 млрд куб. м), из которых 49% пришлось на страны АТР, 37% — на Европу. Крупнейшим покупателем СПГ из портфеля Группы «Газпром» в 2020 году стала Индия: на данный рынок было поставлено 1,84 млн т СПГ. География поставок СПГ значительно расширилась. Так, отгрузки осуществлялись в 14 стран, в пять из которых — Бельгию, Грецию, Нидерланды, Сингапур, Францию — впервые.

Расширение торгового портфеля Группы «Газпром» связано с выходом на плато объема поставок СПГ по контракту с компанией Yamal Trade и увеличением объема закупок спотовых партий. Договор купли-продажи с компанией Yamal Trade предполагает поставки в объеме 2,9 млн т СПГ в год в течение 20 лет. Кроме того, в адрес Группы «Газпром» по-прежнему осуществляются поставки СПГ с проекта «Сахалин-2» (Группе принадлежит 50% + 1 акция проекта) по контракту с компанией Sakhalin Energy в объеме до 1 млн т СПГ в год, а также с проекта «Камерун СПГ» — в рамках контракта с компанией Perenco Cameroon, по которому в торговый портфель Группы «Газпром» поставляется весь производимый на заводе объем СПГ (1,2 млн т в год).

В кратко- и среднесрочной перспективе торговый портфель СПГ «Газпрома» будет пополнен объемами с новых проектов Группы: комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ вблизи КС «Портовая» и комплекса по переработке и сжижению природного газа в п. Усть-Луга.

Российский рынок газа — приоритетный для «Газпрома». Компания неизменно обеспечивает высокий уровень надежности поставок. Их объем полностью соответствует уровню спроса. «Газпром» — крупнейший поставщик природного газа на российском рынке. В 2020 году Группа «Газпром» реализовала потребителям Российской Федерации 225,1 млрд куб. м газа.

В минувшем году в страны БСС Группой было реализовано 31,2 млрд куб. м газа. Группа «Газпром» закупает природный газ в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане. Средневзвешенная цена закупки центральноазиатского газа в прошлом году снизилась.

Перспективы

По итогам 2020 года объем потребления природного газа в европейском дальнем зарубежье сократился на 2,8%, составив 544 млрд куб. м, как следствие более теплых зимних месяцев, а также мер по борьбе с распространением COVID-19. Наиболее значительным образом потребление газа сократилось в секторе производства электроэнергии за счет роста солнечной генерации и гидроэнергетики, а также в промышленности, в том числе вследствие введения ограничительных мер, которые привели к снижению экономической активности.

Со стороны предложения наблюдалось сокращение как совокупного импорта (-7,9%), так и собственной добычи газа (-7,7%). Наиболее существенное снижение объемов собственной добычи произошло в Нидерландах (-28,3%), что было вызвано вступлением в действие очередного ограничения по добыче на крупнейшем месторождении Гронинген. Поставки СПГ также сократились (-1,9%).

Китай — один из наиболее динамично развивающихся газовых рынков мира. В условиях роста потребления газа китайские компании активно наращивают как собственную добычу, так и импорт газа. В 2020 году продолжился рост потребления газа в Китае, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и снижение экономической активности. По предварительным оценкам, газопотребление в КНР в минувшем году выросло почти на 6,5%. Главной причиной роста потребления газа даже в период экономического спада является исполнение государственных программ экологической направленности. Одной из них под названием «Битва за голубое небо» к отопительному сезону 2020 года была поставлена цель перевести более 7 млн домохозяйств на севере Китая с угля на «чистые» источники энергии, в том числе природный газ. Существенную роль в покрытии спроса на газ в Китае играет импорт. По предварительным данным, в прошлом году Китай импортировал 141 млрд куб. м, на 5,4% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году наращивались поставки по газопроводу «Сила Сибири». В декабре минувшего года в Китае был введен очередной участок газотранспортной инфраструктуры для распределения газа, поступающего в страну по МГ «Сила Сибири», который позволит, в частности, увеличить поставки в район Пекина.

Несмотря на снижение мирового потребления энергии в 2020 году, связанное с пандемией коронавирусной инфекции, ключевые факторы, определяющие развитие мировой энергетики в последние годы, остались неизменными: продолжающийся рост населения и связанный с ним рост потребления энергии, а также усиливающееся внимание многих стран к вопросам экологии и изменению климата.

Мировое потребление энергии будет стабильно расти и к 2040 году увеличится на 22% по сравнению с уровнем 2020 года. При этом ожидается динамичный рост потребления природного газа и энергии ВИЭ. На эти энергоносители придется более 78% общего объема мирового прироста потребления энергии.

Ожидается, что мировое потребление газа к 2030 году увеличится по сравнению с уровнем 2019 года примерно на 19% и составит около 4,9 трлн куб. м, а к 2040 году — на 29%, до 5,3 трлн куб. м.

В среднесрочной перспективе восстановлению спроса на газ в европейских странах будут способствовать планы различных стран ЕС по закрытию угольных электростанций и использованию газа в транспортном секторе. В ближайшее десятилетие потребление природного газа в регионе сохранится в диапазоне 550–575 млрд куб. м в год. КНР останется мировым лидером по приросту объемов потребления газа. Темпы роста добычи газа в Китае будут ниже его потребления, что повлечет за собой увеличение объемов импортных поставок.

Не удивительно, что экспорт природного газа «Газпрома» в дальнее зарубежье за пять месяцев 2021 года вырос на 27,2% — до 84,2 млрд куб. м. В мае нынешнего года были установлены исторические рекорды по объемам поставок для этого месяца в Германию и Италию. Одновременно продолжается рост поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки компании на внутренний рынок за этот период выросли на 17% (на 18,8 млрд куб. м).

Добыча газа «Газпромом» за пять месяцев 2021 года увеличилась на 16,2%.

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